Победительница среди красоток в купальниках найдена: смотрим результаты голосования

На этой неделе в Новосибирске было аномально жарко. Поэтому мы попросили читательниц прислать их фото с пляжей, чтобы выбрать самое классное. А в течение сегодняшнего дня вы голосовали за самое классное фото девушки в купальнике. Пришло время подвести итоги и определить, кто же стал победительницей.
Больше всего голосов получила 25-летняя спортивная сибирячка Екатерина. Её фото набрало аж 384 голоса
— Занимаюсь спортом, неожиданно тренажерный зал поглотил меня целиком, теперь это мой кайф уже 6 лет. В это непростое время посещать многолюдные места запрещено, поэтому я загораю на даче, — поделилась с НГС Екатерина.
Второе место заняла 25-летняя жительница Новосибирска Юлия. За её фото отдали свои голоса 375 читателей НГС. Девушка поделилась с нами, что работает в компании МТС.
— Мы с молодым человеком на майских праздниках отдыхали на Обском, загорали на пляже, но не купались. Сохранилась такая фотка, — рассказала она.
Третье место — у сибирячки Натальи. 297 жителей города отдали свой голос ей. Девушка работает главным бухгалтером и признается, что море и солнце — это её отдушина.
На четвертом месте расположилась 32-летняя Наталья — за неё новосибирцы отдали 288 голосов. Девушка работает визажистом и хвастается, что в полной самоизоляции загорает на даче.
Сибирячка Катерина расположилась на пятом месте нашего конкурса — за девушку проголосовали 262 человека. Она рассказала НГС, что работает медсестрой в частной клинике.
За 28-летнюю Светлану проголосовали 159 человек. Девушка работает в сфере IT, любит кататься на сноуборде, танцевать и рисовать.
А это риелтор Светлана, ей 30 лет. Девушка покорила 143 читателя НГС, которые отдали за неё свои голоса. Она работает и воспитывает 3-летнего ребёнка.
Жительница Новосибирска Ксения получила 136 голосов от наших читателей. Девушка рассказала, что работает медсестрой и после тяжёлого рабочего дня любит расслабиться на даче и позагорать на солнце.
Юлии 40 лет, она — многодетная мама. За сибирячку отдали свои голоса 111 новосибирцев. Она занимается спортом и увлекается филологией.
Ильяне 27 лет, она воспитывает двоих детей, одному из который 1,5 месяца. Совсем немного Ильяна не дотянула до сотни — за девушку проголосовали 93 наших читателя.
За сибирячку Наталью отдали голос 62 человека. Девушке 35 лет, она работает тренером по фитнесу и преподаёт зумбу.
Следующей нашей участнице Валерии 28 лет. Свой голос за неё отдал 61 читатель НГС. Девушка работает помощником руководителя. Она рассказала нам, как загорает в период самоизоляции.
— Мне повезло, что я успела съездить в отпуск в Тайланд чётко до карантина! Видимо, позагорала и накупалась на все лето заранее. Конечно, очень хочется на пляж, но в Новосибирских водоёмах я не купаюсь — предпочитаю бассейны. А из-за пандемии мои любимые пляжи «Маяк» и «Ремикс» закрыты на неопределенный срок... Если повезёт с погодой в выходные, то поеду принимать солнечные ванны на дачу к подруге! — делится девушка.
Ольге 31 год. Она работает специалистом по охране труда. За неё свой голос отдали 54 новосибирца.
Елене 32 года, она работает на заводе и воспитывает троих детей. За Елену проголосовали 48 человек.
Мастеру маникюра Юлии 35 лет. Девушка поделилась с нами, что её хобби — роспись одежды. Юлия покорила 48 наших читателей.
Ольге 37 лет, она замужем и воспитывает двоих детей — 15-летнего сына и 9-летнюю дочь. За маму двоих детей проголосовали 34 новосибирца.
Фото сделано на пляже «Бумеранг». Раньше девушка работала в сфере кинопоказа, но 30 апреля ее сократили.
— Теперь мне ничего не остаётся, как гулять по пляжу! Ловить лето во всей красе! — рассказала Ольга.
Олесе 38 лет, она работает менеджером. 31 читатель НГС проголосовал за девушку.
Ольга работает специалистом по закупкам. Ей 37 лет. За Ольгу проголосовал 31 человек.
Ольга работает менеджером в банке. Свой голос за неё отдал 21 читатель НГС.
А это загорает кадровик Татьяна, ей 35 лет. За Татьяну отдали свой голос 14 человек.
Недавно мы подготовили для вас горячий репортаж с пляжа в Академгородке. Сибирячки рассказали, как отдыхают, избегают коронавируса и ненужных знакомств.