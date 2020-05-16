Победительница среди красоток в купальниках найдена: смотрим результаты голосования

Второе место заняла 25-летняя жительница Новосибирска Юлия. За её фото отдали свои голоса 375 читателей НГС. Девушка поделилась с нами, что работает в компании МТС.



— Мы с молодым человеком на майских праздниках отдыхали на Обском, загорали на пляже, но не купались. Сохранилась такая фотка, — рассказала она.