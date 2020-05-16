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Победительница среди красоток в купальниках найдена: смотрим результаты голосования

20 сибирячек поделились с нами по-настоящему летними классными фото

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20 девушек прислали фото НГС, чтобы поучаствовать в конкурсе

20 девушек прислали фото НГС, чтобы поучаствовать в конкурсе

На этой неделе в Новосибирске было аномально жарко. Поэтому мы попросили читательниц прислать их фото с пляжей, чтобы выбрать самое классное. А в течение сегодняшнего дня вы голосовали за самое классное фото девушки в купальнике. Пришло время подвести итоги и определить, кто же стал победительницей.

Екатерина покорила читателей НГС своей спортивной формой

Екатерина покорила читателей НГС своей спортивной формой

Больше всего голосов получила 25-летняя спортивная сибирячка Екатерина. Её фото набрало аж 384 голоса

— Занимаюсь спортом, неожиданно тренажерный зал поглотил меня целиком, теперь это мой кайф уже 6 лет. В это непростое время посещать многолюдные места запрещено, поэтому я загораю на даче, — поделилась с НГС Екатерина.

Не каждый может похвастаться такой гибкостью

Не каждый может похвастаться такой гибкостью

Второе место заняла 25-летняя жительница Новосибирска Юлия. За её фото отдали свои голоса 375 читателей НГС. Девушка поделилась с нами, что работает в компании МТС.

— Мы с молодым человеком на майских праздниках отдыхали на Обском, загорали на пляже, но не купались. Сохранилась такая фотка, — рассказала она.

Наталье 42 года

Наталье 42 года

Третье место — у сибирячки Натальи. 297 жителей города отдали свой голос ей. Девушка работает главным бухгалтером и признается, что море и солнце — это её отдушина.

А чем еще заняться на самоизоляции, если не загорать на даче?

А чем еще заняться на самоизоляции, если не загорать на даче?

На четвертом месте расположилась 32-летняя Наталья — за неё новосибирцы отдали 288 голосов. Девушка работает визажистом и хвастается, что в полной самоизоляции загорает на даче.

Сибирячка Катерина расположилась на пятом месте нашего конкурса — за девушку проголосовали 262 человека. Она рассказала НГС, что работает медсестрой в частной клинике.

За 28-летнюю Светлану проголосовали 159 человек. Девушка работает в сфере IT, любит кататься на сноуборде, танцевать и рисовать.

Девушка работает в агентстве недвижимости

Девушка работает в агентстве недвижимости

А это риелтор Светлана, ей 30 лет. Девушка покорила 143 читателя НГС, которые отдали за неё свои голоса. Она работает и воспитывает 3-летнего ребёнка.

Ксении 36 лет

Ксении 36 лет

Жительница Новосибирска Ксения получила 136 голосов от наших читателей. Девушка рассказала, что работает медсестрой и после тяжёлого рабочего дня любит расслабиться на даче и позагорать на солнце.

По профессии Юлия филолог

По профессии Юлия филолог

Юлии 40 лет, она — многодетная мама. За сибирячку отдали свои голоса 111 новосибирцев. Она занимается спортом и увлекается филологией.

Всем бы иметь такую фигуру, как у Ильяны

Всем бы иметь такую фигуру, как у Ильяны

Ильяне 27 лет, она воспитывает двоих детей, одному из который 1,5 месяца. Совсем немного Ильяна не дотянула до сотни — за девушку проголосовали 93 наших читателя.

Наталья любит танцевать

Наталья любит танцевать

За сибирячку Наталью отдали голос 62 человека. Девушке 35 лет, она работает тренером по фитнесу и преподаёт зумбу.

Валерии повезло успеть слетать в Тайланд до закрытия границ

Валерии повезло успеть слетать в Тайланд до закрытия границ

Следующей нашей участнице Валерии 28 лет. Свой голос за неё отдал 61 читатель НГС. Девушка работает помощником руководителя. Она рассказала нам, как загорает в период самоизоляции.

— Мне повезло, что я успела съездить в отпуск в Тайланд чётко до карантина! Видимо, позагорала и накупалась на все лето заранее. Конечно, очень хочется на пляж, но в Новосибирских водоёмах я не купаюсь — предпочитаю бассейны. А из-за пандемии мои любимые пляжи «Маяк» и «Ремикс» закрыты на неопределенный срок... Если повезёт с погодой в выходные, то поеду принимать солнечные ванны на дачу к подруге! — делится девушка.

А вот так на пляже отдыхает сибирячка Ольга

А вот так на пляже отдыхает сибирячка Ольга

Ольге 31 год. Она работает специалистом по охране труда. За неё свой голос отдали 54 новосибирца.

Елена — мама троих детей

Елена — мама троих детей

Елене 32 года, она работает на заводе и воспитывает троих детей. За Елену проголосовали 48 человек.

Наша читательница Юлия — настоящая рукодельница

Наша читательница Юлия — настоящая рукодельница

Мастеру маникюра Юлии 35 лет. Девушка поделилась с нами, что её хобби — роспись одежды. Юлия покорила 48 наших читателей.

Девушка надеется, что очень скоро сможет поехать загорать на курортах России

Девушка надеется, что очень скоро сможет поехать загорать на курортах России

Ольге 37 лет, она замужем и воспитывает двоих детей — 15-летнего сына и 9-летнюю дочь. За маму двоих детей проголосовали 34 новосибирца.

Фото сделано на пляже «Бумеранг». Раньше девушка работала в сфере кинопоказа, но 30 апреля ее сократили.

— Теперь мне ничего не остаётся, как гулять по пляжу! Ловить лето во всей красе! — рассказала Ольга.

Олеся работает менеджером

Олеся работает менеджером

Олесе 38 лет, она работает менеджером. 31 читатель НГС проголосовал за девушку.

Ольга рассказала нам, что фото сделано на Карпысакском водопаде

Ольга рассказала нам, что фото сделано на Карпысакском водопаде

Ольга работает специалистом по закупкам. Ей 37 лет. За Ольгу проголосовал 31 человек.

Ольге 32 года

Ольге 32 года

Ольга работает менеджером в банке. Свой голос за неё отдал 21 читатель НГС.

А так на солнце расслабляется наша читательница Татьяна

А так на солнце расслабляется наша читательница Татьяна

А это загорает кадровик Татьяна, ей 35 лет. За Татьяну отдали свой голос 14 человек.

Недавно мы подготовили для вас горячий репортаж с пляжа в Академгородке. Сибирячки рассказали, как отдыхают, избегают коронавируса и ненужных знакомств.

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