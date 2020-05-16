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«Музыка играла у нас всегда»: ЛГБТ-клуб в центре Новосибирска обвинили в запрещённой вечеринке

В клубе заявили, что посетителей в зал не пускали, а работали навынос

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В клубе, который расположен на проспекте Димитрова, отрицают, что проводили вечеринку

В клубе, который расположен на проспекте Димитрова, отрицают, что проводили вечеринку

Новосибирский ЛГБТ-клуб на проспекте Димитрова обвинили в нарушении режима самоизоляции и организации закрытой вечеринки ночью 16 мая.

Один из читателей заявил в редакцию о мероприятии в клубе.

— В нарушение ограничительных мер для предприятий и перчаточно-масочного режима, в гей-клубе Новосибирска устроили вечеринку «для своих». Заведение расположено в центре города, работает без вывески и имеет закрытый инстаграм. Время действия — 16 мая, ночь. Прикрепляю видео с места событий, — рассказал читатель, который не назвал своего имени и не оставил контактных данных.

Вот ролик, который он прислал в редакцию, — на нём видно, как играет диджей и люди ходят по лестнице.

Видео прислал в редакцию читатель НГС, который считает, что вчера в клубе была закрытая вечеринка

Информацию прокомментировали в клубе.

— Мы вчера работали на доставку и навынос, как и все остальные бары. Возможно, покупатели спускались за напитками, нельзя же в зал пускать людей, вот они у нас по лестнице спускались. Музыка играла у нас всегда. Мы работаем с 6 вечера до 01:00, доставка — до 2:00, — рассказали в заведении.

На днях журналист НГС попал в подпольный бар, работающий в пандемию. Что он там увидел — читайте в его колонке.

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режим самоизоляцииклубЛГБТ
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