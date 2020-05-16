«Музыка играла у нас всегда»: ЛГБТ-клуб в центре Новосибирска обвинили в запрещённой вечеринке

Информацию прокомментировали в клубе.



— Мы вчера работали на доставку и навынос, как и все остальные бары. Возможно, покупатели спускались за напитками, нельзя же в зал пускать людей, вот они у нас по лестнице спускались. Музыка играла у нас всегда. Мы работаем с 6 вечера до 01:00, доставка — до 2:00, — рассказали в заведении.



На днях журналист НГС попал в подпольный бар, работающий в пандемию. Что он там увидел — читайте в его колонке.