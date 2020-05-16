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Власти НСО выпустили новое постановление о запретах на работу — изучаем его

Андрей Травников подписал запретительный список

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Правительство Новосибирской области выпустило новое постановление вчера, 15 мая

Правительство Новосибирской области выпустило новое постановление вчера, 15 мая

Правительство Новосибирской области выпустило постановление о перечне организаций из разных отраслей экономики, работа которых приостановлена или ограничена.

Постановление опубликовали на сайте правительства НСО 15 мая. Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов рассказал НГС, что значит это постановление.

— Президентский указ запретил работать всем, кроме списка, определённого указом президента, и тех организаций, которые разрешены были к работе решениями региональных правительств. На территории каждого субъекта этот список разный. То есть губернаторы не могут закрыть базовые отрасли, но могут разрешить кому-то работать. Теперь у президента поменялся указ, где сказано, что определяются те, кого закрывают губернаторы. В духе этого указа были скорректированы наши правовые акты, чтобы было понятно, кто не работает. Никаких дополнительно предприятий к закрытию не предполагалось, — рассказал начальник департамента.

Таким образом, если раньше существовал документ, в котором перечислялись работающие предприятия, то новое постановление просто перечисляет тех, работу которых приостановили или ограничили.

— Все, что вышло вчера в распоряжении, это точная копия, только наоборот, того, чтобы было сказано. То есть сначала было запрещено всем и разрешительный список. Теперь сделали запретительный список, — пояснил Сергей Нешумов.

Публикуем текст постановления — почитайте его.

В перечень попали организации общественного питания, развлекательные заведения, учреждения дополнительного образования, некоторые виды розничной торговли и другие предприятия.

Один из читателей НГС обратил внимание на то, что в приложении указаны организации розничной торговли с кодом 47.7, к которым относятся аптеки. В правительстве объяснили, что в тексте могут быть неточности, которые исправят.

— Если там перечислено что-то, что раньше работало, будет корректировка. Никаких закрытий не было. Аптеки никто закрывать не будет точно, — добавил Нешумов.

К предприятиям с кодом 47.7 относятся и аптеки, но в правительстве объяснили, что это неточность в описании, которую исправят

К предприятиям с кодом 47.7 относятся и аптеки, но в правительстве объяснили, что это неточность в описании, которую исправят

11 мая губернатор НСО Андрей Травников заявил о продлении режима самоизоляции, хотя и заметил, что правительство принимает меры по послаблению режима. Например, в области (но за пределами Новосибирска) разрешили открыться продовольственным рынкам, всем жителям области разрешили посещать кладбища, а также гулять не больше чем по двое и заниматься спортом, соблюдая дистанцию. После этого в Новосибирской области выпустили сразу три постановления о том, как будет жить регион в ближайшее время.

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