Власти НСО выпустили новое постановление о запретах на работу — изучаем его

Таким образом, если раньше существовал документ, в котором перечислялись работающие предприятия, то новое постановление просто перечисляет тех, работу которых приостановили или ограничили.



— Все, что вышло вчера в распоряжении, это точная копия, только наоборот, того, чтобы было сказано. То есть сначала было запрещено всем и разрешительный список. Теперь сделали запретительный список, — пояснил Сергей Нешумов.



Публикуем текст постановления — почитайте его.