16 мая суббота
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 73.21
eur 79.13
Тема дня Умерли два пациента с коронавирусом

Все новости

Все новости
Развлечения Всё о коронавирусе

Финал «Евровидения» покажут в прямом эфире, но вам не понравится

Эфирное время конкурса урезали, каждому участнику дадут всего 30 секунд

611
7 Обсудить

Поделиться

На официальном канале «Евровидения» этот клип посмотрели больше двух миллионов раз. Такого на конкурсе еще не было!

На официальном канале «Евровидения» этот клип посмотрели больше двух миллионов раз. Такого на конкурсе еще не было!

В эту субботу в Роттердаме должен был пройти финал конкурса песни «Евровидение», но, как и другие крупные события года, его отменили. А арену, куда должны были съехаться участники из 41 страны, переоборудовали в госпиталь для лечения больных коронавирусом. Но организаторы решили не оставлять фанатов совсем без музыки и перенесли финал в онлайн.

Этой ночью участники «Евровидения-2020» встретятся на виртуальной сцене. Правда, конкурс будет без соревнований и победителя, а саму программу упакуют в два часа, показав всего 30 секунд каждого выступления. Среди участников будет петербургская группа Little Big, которая представляет Россию с песней Uno. Смотреть финал «Евровидения» можно на официальном канале в YouTube, начало — в 22:00 по московскому времени. Конкурс также покажет Первый канал.

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube.com

В конце финала участники вместе споют песню «Любовь излучает свет» — именно с ней группа Katrina and the Waves победила на «Евровидении» в 1997 году.

А если вы не хотите сидеть в ожидании Little Big, посмотрите их выступление прямо сейчас.

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube.com

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЕвровидениеLittle Bigкоронавируспандемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!