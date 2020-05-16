Финал «Евровидения» покажут в прямом эфире, но вам не понравится

В эту субботу в Роттердаме должен был пройти финал конкурса песни «Евровидение», но, как и другие крупные события года, его отменили. А арену, куда должны были съехаться участники из
Этой ночью участники «Евровидения-2020» встретятся на виртуальной сцене. Правда, конкурс будет без соревнований и победителя, а саму программу упакуют в два часа, показав всего
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube.com
В конце финала участники вместе споют песню «Любовь излучает свет» — именно с ней группа Katrina and the Waves победила на «Евровидении» в 1997 году.
А если вы не хотите сидеть в ожидании Little Big, посмотрите их выступление прямо сейчас.
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube.com