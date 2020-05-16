Финал «Евровидения» покажут в прямом эфире, но вам не понравится

В эту субботу в Роттердаме должен был пройти финал конкурса песни «Евровидение», но, как и другие крупные события года, его отменили. А арену, куда должны были съехаться участники из 41 страны , переоборудовали в госпиталь для лечения больных коронавирусом. Но организаторы решили не оставлять фанатов совсем без музыки и перенесли финал в онлайн.

Этой ночью участники «Евровидения-2020» встретятся на виртуальной сцене. Правда, конкурс будет без соревнований и победителя, а саму программу упакуют в два часа, показав всего 30 секунд каждого выступления. Среди участников будет петербургская группа Little Big, которая представляет Россию с песней Uno. Смотреть финал «Евровидения» можно на официальном канале в YouTube, начало — в 22:00 по московскому времени. Конкурс также покажет Первый канал.