Новым арендатором помещения, которое ранее занимала закусочная Black Star Burger станет итальянский ресторан Ciao! И это не единственное новое заведение с начала пандемии.



Black Star Burger открылся в одноэтажной пристройке к бизнес-центру на Ленина, 12 в декабре 2018 года, однако, уже в сентябре 2019-ого закусочная закрылась без объяснения причин. Помещение довольно долго стояло пустым, пока в этом году в нем не начались ремонтные работы.



Сегодня утром работники нового заведения соскоблили с окон последние остатки наклеек с логотипом Black Star Burger, а к обеду на фасаде появилась вывеска. Ресторан будет называется Ciao! (по-итальянски это может значить одновременно и «привет» и «пока»). Заведение будет работать в нише fast casual, что подразумевает простые повседневные блюда, которые, однако, готовятся на месте из свежих продуктов (в отличие от «фастфуда», использующего преимущественно полуфабрикаты фабричного производства).

