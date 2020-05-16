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Еда

«Пицца против бургеров»:На месте бургерной Тимати откроется итальянский ресторан

Заведение почти готово к началу работы, но когда это случится, сейчас не может сказать никто

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Сегодня над входом в уже почти готовое заведение появилась вывеска

Сегодня над входом в уже почти готовое заведение появилась вывеска

Новым арендатором помещения, которое ранее занимала закусочная Black Star Burger станет итальянский ресторан Ciao! И это не единственное новое заведение с начала пандемии.

Black Star Burger открылся в одноэтажной пристройке к бизнес-центру на Ленина, 12 в декабре 2018 года, однако, уже в сентябре 2019-ого закусочная закрылась без объяснения причин. Помещение довольно долго стояло пустым, пока в этом году в нем не начались ремонтные работы.

Сегодня утром работники нового заведения соскоблили с окон последние остатки наклеек с логотипом Black Star Burger, а к обеду на фасаде появилась вывеска. Ресторан будет называется Ciao! (по-итальянски это может значить одновременно и «привет» и «пока»). Заведение будет работать в нише fast casual, что подразумевает простые повседневные блюда, которые, однако, готовятся на месте из свежих продуктов (в отличие от «фастфуда», использующего преимущественно полуфабрикаты фабричного производства).

Новая точка Fast Soup - первое новое заведение, начавшее работать с момента введения ограничений

Новая точка Fast Soup - первое новое заведение, начавшее работать с момента введения ограничений

Владельцы заведения отказались пока сообщить подробности проекта. Известно только, что к заведению имеет отношение компания «Ресторан менеджмент групп», учредители которой (информация Контур.Фокус) занимались торговлей алкоголем, мясом, поставкой продуктов, общественным питанием и ещё целым рядом самых разных бизнесов.

Итальянская кухня – традиционно одно из самых популярных направлений в общепите. В 2ГИС это направление указано в качестве основного или одного из ключевых у 190 заведений. Среди наиболее ярких примеров fast casual с итальянской кухней в Новосибирске можно назвать сеть «Перчини» (6 заведений), Papa Carlo (3 заведения, вместе с рестораном RomaAntica) и т.д. В пятиминутной пешей доступности от Ciao! уже расположены траттория La Trenta, «Перчини», «Морриконе», «Патио Пицца», «Каприччио», а так же более заведения фаст-фуда «Додо пицца» и Papa John`s. Кроме того, пиццу с недавних пор предлагает и мексиканское кафе New Mexico

Новая кондитерская «Кузины» стала заменой заведения здесь же, которое пришлось закрыть из-за конфликта с арендодателем

Новая кондитерская «Кузины» стала заменой заведения здесь же, которое пришлось закрыть из-за конфликта с арендодателем

Когда Ciao! сможет открыться, впрочем, пока не может сказать никто. Ограничения наложенные на работу предприятий общепита продлены пока как минимум до 31 мая. Заведения могут торговать только на вынос и через доставку.

Создатели Ciao! не единственные рестораторы, которые рискнули открываться в разгар пандемии. Сегодня же, например, на площади Калинина начала работать новая точка сети Kuzina. А в начале месяца создатели маленькой закусочной Fast Soup в гостинице Центральная, открыли вторую точку на Морском проспекте в Академгородке.

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