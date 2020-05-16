Новым арендатором помещения, которое ранее занимала закусочная Black Star Burger станет итальянский ресторан Ciao! И это не единственное новое заведение с начала пандемии.
Black Star Burger открылся в одноэтажной пристройке к бизнес-центру на Ленина, 12 в декабре 2018 года, однако, уже в сентябре 2019-ого закусочная закрылась без объяснения причин. Помещение довольно долго стояло пустым, пока в этом году в нем не начались ремонтные работы.
Сегодня утром работники нового заведения соскоблили с окон последние остатки наклеек с логотипом Black Star Burger, а к обеду на фасаде появилась вывеска. Ресторан будет называется Ciao! (по-итальянски это может значить одновременно и «привет» и «пока»). Заведение будет работать в нише fast casual, что подразумевает простые повседневные блюда, которые, однако, готовятся на месте из свежих продуктов (в отличие от «фастфуда», использующего преимущественно полуфабрикаты фабричного производства).
Владельцы заведения отказались пока сообщить подробности проекта. Известно только, что к заведению имеет отношение компания «Ресторан менеджмент групп», учредители которой (информация Контур.Фокус) занимались торговлей алкоголем, мясом, поставкой продуктов, общественным питанием и ещё целым рядом самых разных бизнесов.
Итальянская кухня – традиционно одно из самых популярных направлений в общепите. В 2ГИС это направление указано в качестве основного или одного из ключевых у 190 заведений. Среди наиболее ярких примеров fast casual с итальянской кухней в Новосибирске можно назвать сеть «Перчини» (6 заведений), Papa Carlo (3 заведения, вместе с рестораном RomaAntica) и т.д. В пятиминутной пешей доступности от Ciao! уже расположены траттория La Trenta, «Перчини», «Морриконе», «Патио Пицца», «Каприччио», а так же более заведения фаст-фуда «Додо пицца» и Papa John`s. Кроме того, пиццу с недавних пор предлагает и мексиканское кафе New Mexico
Когда Ciao! сможет открыться, впрочем, пока не может сказать никто. Ограничения наложенные на работу предприятий общепита продлены пока как минимум до 31 мая. Заведения могут торговать только на вынос и через доставку.
Создатели Ciao! не единственные рестораторы, которые рискнули открываться в разгар пандемии. Сегодня же, например, на площади Калинина начала работать новая точка сети Kuzina. А в начале месяца создатели маленькой закусочной Fast Soup в гостинице Центральная, открыли вторую точку на Морском проспекте в Академгородке.