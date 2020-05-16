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Военные достроили коронавирусный госпиталь в Новосибирске — близко к нему не пускают

Здание полностью закончили за 56 суток

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Госпиталь (здание зелёного цвета) стоит на территории военной части — увидеть его можно сейчас только из ближайших жилых домов

Госпиталь (здание зелёного цвета) стоит на территории военной части — увидеть его можно сейчас только из ближайших жилых домов

В Новосибирске военные закончили строительство госпиталя для коронавирусных больных.

Завершение работ корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ЦВО. На территорию учреждения журналистов пока не пускают, поэтому готовое здание сейчас можно увидеть только издалека.

Госпиталь на территории по улице Воинская, 1, к. 2 сдали вчера, 15 мая, — он рассчитан на 160 коек и был возведен за 56 суток.

— Строители трудились в трехсменном режиме 24/7. Ежедневно на площадке работали до 35 единиц техники, — сообщали в пресс-службе ЦВО.

Медцентры для борьбы с коронавирусом помимо Новосибирска военные возвели ещё в 15 городах страны.

Так медцентр выглядел 27 апреля во время строительства

Так медцентр выглядел 27 апреля во время строительства

Как медцентр во время строительства выглядел с высоты, можно посмотреть здесь.

В Новосибирской области сейчас зарегистрировано 1511 случаев коронавируса. Что происходит из-за этого в городе вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

В Новосибирске создано уже два инфекционных госпиталя для пациентов с коронавирусом на базе городских клинических больниц. Постепенно всё новые и новые больницы начинают принимать новосибирцев с подозрением на инфекцию и с подтверждённым диагнозом. Мы нанесли все такие медучреждения на карту.

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