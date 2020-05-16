Военные достроили коронавирусный госпиталь в Новосибирске — близко к нему не пускают

В Новосибирске военные закончили строительство госпиталя для коронавирусных больных.

Завершение работ корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ЦВО. На территорию учреждения журналистов пока не пускают, поэтому готовое здание сейчас можно увидеть только издалека.



Госпиталь на территории по улице Воинская, 1, к. 2 сдали вчера, 15 мая, — он рассчитан на 160 коек и был возведен за 56 суток.

— Строители трудились в трехсменном режиме 24/7. Ежедневно на площадке работали до 35 единиц техники, — сообщали в пресс-службе ЦВО.

