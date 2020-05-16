Военные достроили коронавирусный госпиталь в Новосибирске — близко к нему не пускают

В Новосибирске военные закончили строительство госпиталя для коронавирусных больных.
Завершение работ корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ЦВО. На территорию учреждения журналистов пока не пускают, поэтому готовое здание сейчас можно увидеть только издалека.
Госпиталь на территории по улице Воинская, 1, к. 2 сдали вчера, 15 мая, — он рассчитан на 160 коек и был возведен за 56 суток.
— Строители трудились в трехсменном режиме 24/7. Ежедневно на площадке работали до 35 единиц техники, — сообщали в пресс-службе ЦВО.
Медцентры для борьбы с коронавирусом помимо Новосибирска военные возвели ещё в 15 городах страны.
Как медцентр во время строительства выглядел с высоты, можно посмотреть здесь.
В Новосибирской области сейчас зарегистрировано 1511 случаев коронавируса. Что происходит из-за этого в городе вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.
В Новосибирске создано уже два инфекционных госпиталя для пациентов с коронавирусом на базе городских клинических больниц. Постепенно всё новые и новые больницы начинают принимать новосибирцев с подозрением на инфекцию и с подтверждённым диагнозом. Мы нанесли все такие медучреждения на карту.