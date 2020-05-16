Мы этим летом вообще отдохнем? Отвечаем на 7 популярных вопросов про отпуск во время пандемии

1
Можно ли поехать в другой город, чтобы просто отдохнуть?
Прямого запрета на перемещения по стране нет, однако следует понимать, что в этом случае вы подвергаете опасности себя и других людей. Поэтому мы всё же рекомендуем вам сидеть дома и ждать благоприятных времен. Тем более тенденции к этому есть: авиакомпании расширяют направления летних перелетов, для них Росавиация подготовила целый план выхода из ограничений. РЖД перешли на долгосрочное бронирование билетов (традиционные
Второй аргумент в пользу того, чтобы еще немного посидеть дома: не забывайте, что массовые мероприятия в стране отменены, а музеи, рестораны закрыты. Мы уже показывали вам, как одиноко выглядит самоизолированный Крым: посмотрите еще раз и подумайте, нужен ли вам такой отпуск? Вряд ли в ближайший месяц обстановка кардинально изменится.
2
Меня посадят на карантин?
Да, если вы приехали из региона, где обстановка по коронавирусу сейчас неблагополучная. Однозначно сейчас это Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, в пятерку также входят Нижегородская область и Дагестан (актуальный список тут). Однако регионы могут вводить дополнительные ограничения, и это стоит уточнять заранее.
— Границы некоторых регионов до сих пор закрыты для гостей, а в других действуют свои ограничения. Многие области обязывают приезжающих из других регионов и особенно из Москвы соблюдать двухнедельный карантин. А это будет весь ваш отпуск, — комментирует юрист Вадим Бадретдинов. — В любом случае всегда есть риск заразиться и привезти инфекцию в свой город, и этот риск — ваша ответственность.
Отвадить от себя туристов города пытаются по-разному. Например, перед майскими праздниками в Сочи перекрыли въезды ко всем достопримечательностям, а в Нижнем Новгороде предупредили, что всех, кто приедет в регион без местной прописки, отправят в обсерватор. Причем за свой счет.
3
В Сочи этим летом можно будет попасть?
В Краснодарский край с 1 июня будут пускать обладателей санаторно-курортных путевок (это ветераны, инвалиды и прочие льготные категории граждан): санатории Кубани, у которых есть медицинские лицензии, будут принимать туристов летом. Для отдыхающих организуют прямой трансфер от вокзала и аэропорта до санатория. Кстати, курортный сбор с приезжих в этом году взимать не будут.
В Сочи летом будут работать 190 пляжей, 82 из которых — муниципальные.
4
А как там Крым?
На курорты Краснодарского края все смотрят внимательно, ведь фактически это единственная возможность искупаться в море.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пока не готов принимать отдыхающих из других регионов, возможен только туризм внутри самой республики — и это пока на уровне планов. Если в отеле обнаружат заразившегося коронавирусом, учреждение автоматически становится обсерватором. Таковы правила, и они парализуют работу туристической сферы, поэтому пока гостиницы и санатории рано открывать даже для местных жителей. Если кто и принимает туристов, то это нелегальные мини-отели, с которыми власти пытаются бороться. Попасть и сюда непросто: например, чтобы въехать в Севастополь, нужно получить QR-код, указав свою цель приезда.
Но Крым настроен на лучшее и готовит курортную программу с оглядкой на рекомендации Роспотребнадзора: если туристический сезон откроется официально, готовьтесь к дистанции между отдыхающими на пляжах.
5
Как путешествовать без турфирм?
Тем, кто привык к отпуску через турагента, в этом году будет тяжело. Турфирмы продолжают продавать путевки, но на покупку решаются разве что заядлые оптимисты. Гораздо проще в случае чего отменить отпуск, который вы запланировали самостоятельно, чем пытаться вернуть деньги за несостоявшуюся путевку.
Если в отпуск вы всё-таки собрались, идеально будет поехать на личном авто. И дистанция от других людей соблюдается, и вы сами себе хозяева и можете отправиться куда угодно. Варианты жилья выбирайте с минимальной предоплатой, чтобы меньше потерять в деньгах, если ситуация изменится.
В программе отдыха ориентируйтесь больше на безлюдные природные достопримечательности, тем более в этом плане в России точно есть что посмотреть.
6
Как защитить себя от коронавируса, если я куда-то поеду?
В первую очередь нужно соблюдать базовые рекомендации ВОЗ — регулярно мыть руки, держать дистанцию в общественных местах, не трогать руками лицо, прикрываться при кашле и чихании, при ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачу.
Путешественникам также стоит оформить дополнительную медицинскую страховку, избегать людных мест, стараться минимизировать пребывание в аэропорту и на вокзале, чаще проветривать машину и номер в отеле, запастись санитайзерами, антибактериальными салфетками и лекарствами. Если перед отпуском у вас появилось недомогание, отмените поездку, не рискуйте здоровьем — своим и окружающих.
7
Я понимаю, что отпуск сейчас бессмысленный, могу ли я его перенести?
Да, но последнее слово в этом вопросе — за работодателем.
— В компании должен быть утвержденный график отпусков, который по-хорошему должны были составить еще в конце 2019 года. И если такой график есть, он обязателен и для работника, и для работодателя, — объясняет юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Если вы понимаете, что отпуск сейчас бесполезен, вы вправе подать заявление о переносе. Решение в этом вопросе принимает работодатель.
Если графика отпусков в компании нет, работодатель предупреждает об отпуске за две недели до его начала, так что отказаться от него у вас тоже есть время. Бывают еще такие исключения, когда сотрудник сам решает, когда ему уходить отпуск; но такой пункт должен быть прописан в коллективном или отдельном договоре с работником. Но, по словам эксперта, такие исключения редки.