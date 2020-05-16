Новосибирские следователи проверят, как платили надбавки сотрудникам скорых за работу с больными Covid-19

В ходе проверок следователи установят обстоятельства произошедшего, размеры задолженностей перед медиками и другие причины, которые привели к нарушениям прав работников.

Если вы медик и работаете с больными коронавирусом, то напишите нам о том, кем вы работаете и какие вы получили выплаты (можно анонимно). Сообщите об этом через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 982 781–74–07. Не забывайте указывать контактный телефон.

Мы рассказывали о водителе скорой из Искитимской центральной городской больницы, который получил надбавку в 250 рублей за работу, связанную с COVID-19. Размер оказался ниже суммы, указанной в постановлении губернатора. По словам мужчины, такие же доплаты, в районе 200–300 рублей, получили и другие его коллеги.

В конце апреля губернатор области Андрей Травников подписал постановление о таких выплатах для медиков — согласно тексту документа, они должны получать примерно от 6,5 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц. Водители скорой, как следует из постановления, должны получать по 6557 рублей в месяц — столько же обещали фельдшерам.