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Новосибирские следователи проверят, как платили надбавки сотрудникам скорых за работу с больными Covid-19

Прежде сообщалось, что сотрудники некоторых скорых получали надбавку в районе 200–300 рублей

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Проверку начали после публикаций в СМИ о нарушениях прав медиков

Проверку начали после публикаций в СМИ о нарушениях прав медиков

Следственный комитет Новосибирской области начал проверку по сообщениям СМИ о том, что работники скорой помощи в Новосибирске и Искитиме не получали положенный выплаты за работу в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— В ходе мониторинга СМИ выявлены сообщения, что работники «Скорой медицинской помощи» городов Новосибирск и Искитим заявили о неполучении в полном объёме положенных им дополнительных выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, в связи с чем были нарушены их права. По данным фактам следственным управлением СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственных проверок, — говорится в сообщении.

В ходе проверок следователи установят обстоятельства произошедшего, размеры задолженностей перед медиками и другие причины, которые привели к нарушениям прав работников.

Если вы медик и работаете с больными коронавирусом, то напишите нам о том, кем вы работаете и какие вы получили выплаты (можно анонимно). Сообщите об этом через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 982 781–74–07. Не забывайте указывать контактный телефон.

Мы рассказывали о водителе скорой из Искитимской центральной городской больницы, который получил надбавку в 250 рублей за работу, связанную с COVID-19. Размер оказался ниже суммы, указанной в постановлении губернатора. По словам мужчины, такие же доплаты, в районе 200–300 рублей, получили и другие его коллеги.

В конце апреля губернатор области Андрей Травников подписал постановление о таких выплатах для медиков — согласно тексту документа, они должны получать примерно от 6,5 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц. Водители скорой, как следует из постановления, должны получать по 6557 рублей в месяц — столько же обещали фельдшерам.

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Коронавирус в Новосибирскеследственный комитет
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