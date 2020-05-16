В электричках начали ловить людей без масок — 7 фото от очевидца

В Новосибирской области начались рейды по электричкам — сотрудники полиции и Минтранса так выявляют нарушителей масочного режима.

С понедельника в регионе стало обязательным ношение масок в транспорте, магазинах и аптеках. А накануне, 15 мая, о рейдах предупреждал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.



Сегодня пассажирка одной из электричек Елена Агапитова прислала фото с рейда.

