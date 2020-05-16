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В электричках начали ловить людей без масок — 7 фото от очевидца

Сотрудники правоохранительных органов проверили, как горожане соблюдают масочный режим

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В регионе ищут нарушителей масочного режима

В регионе ищут нарушителей масочного режима

В Новосибирской области начались рейды по электричкам — сотрудники полиции и Минтранса так выявляют нарушителей масочного режима.

С понедельника в регионе стало обязательным ношение масок в транспорте, магазинах и аптеках. А накануне, 15 мая, о рейдах предупреждал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Сегодня пассажирка одной из электричек Елена Агапитова прислала фото с рейда.

Согласно постановлению губернатора, маски обязательно нужно носить в общественном транспорте<br><br>

Согласно постановлению губернатора, маски обязательно нужно носить в общественном транспорте

Сегодня, 16 мая, начались первый рейды по электричкам

Сегодня, 16 мая, начались первый рейды по электричкам

В ходе таких проверок выявляют нарушителей масочного режима и проводят разъяснительную работу

В ходе таких проверок выявляют нарушителей масочного режима и проводят разъяснительную работу

&nbsp;— Те пассажиры, которые будут отказываться надевать средства индивидуальной защиты, — они будут привлекаться к административной ответственности, — рассказал вчера Невежин.

 — Те пассажиры, которые будут отказываться надевать средства индивидуальной защиты, — они будут привлекаться к административной ответственности, — рассказал вчера Невежин.

Всего в регионе за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения выписали штрафы на 525 тысяч 500 рублей

Всего в регионе за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения выписали штрафы на 525 тысяч 500 рублей

Подобные рейды будут продолжаться

Подобные рейды будут продолжаться

НГС выпускал репортаж о том, как новосибирцы соблюдают масочный режим. Рассказываем, могут ли сибиряков, отрицающих масочный режим, не пропустить в метро, почему многие новосибирцы проходят мимо турникетов и сразу стягивают маску с лица и как работники метро заставляют пассажиров соблюдать предписание губернатора.

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электричкиштрафырейдымасочный режимкоронавирус в Новосибирске
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