Уже больше 1500: в НСО за сутки коронавирус нашли у 64 человек

В Новосибирской области выявили ещё 64 заражённых коронавирусом, выздоровели 83 пациента.

Об этом сообщил оперштаб по коронавирусу Новосибирской области.

— На 10 утра 16 мая в Новосибирской области за сутки выявили 64 человека с коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончалось 2 человека. Это мужчины 67 и 77 лет, — говорится в сообщении.



Всего в регионе зафиксировали 1511 случаев заражения, из них 96 — у детей. Выздоровели 610 человек, умерли 20.