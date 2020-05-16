Уже больше 1500: в НСО за сутки коронавирус нашли у 64 человек

В Новосибирской области выявили ещё 64 заражённых коронавирусом, выздоровели 83 пациента.
Об этом сообщил оперштаб по коронавирусу Новосибирской области.
— На 10 утра 16 мая в Новосибирской области за сутки выявили 64 человека с коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончалось 2 человека. Это мужчины 67 и 77 лет, — говорится в сообщении.
Всего в регионе зафиксировали 1511 случаев заражения, из них 96 — у детей. Выздоровели 610 человек, умерли 20.
В реанимации находится 61 человек, 14 пациентов — на ИВЛ.
— 7 человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 — в Сузунской, 1 пациент — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ, — добавил оперштаб.
В регионе сделали 71 892 теста на коронавирус, под меднаблюдением сейчас 1985 жителей НСО.
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