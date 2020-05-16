В Новосибирской области умерли двое мужчин с коронавирусом

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом.



— Скончалось 2 человека. Это мужчины 67 и 77 лет, — говорится в сообщении штаба.



Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 20 человек.

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