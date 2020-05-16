В Новосибирской области умерли двое мужчин с коронавирусом

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом.
— Скончалось 2 человека. Это мужчины 67 и 77 лет, — говорится в сообщении штаба.
Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 20 человек.
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На этой неделе мы рассказывали историю умершей Нели Щегловой - врача-рентгенолога. 68-летняя женщина, по данным источника НГС, скончалась в инфекционке для больных коронавирусом. После этого мы публиковали письмо в Минздрав, которое отправила её соседка по палате - она рассказывала, что женщину не лечили несколько дней.