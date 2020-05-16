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Тема дня Умерли два пациента с коронавирусом

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В Новосибирской области умерли двое мужчин с коронавирусом

Число умерших пациентов с этой инфекцией достигло 20 человек

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Оба умерших пациента - мужчины

Оба умерших пациента - мужчины

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом.

— Скончалось 2 человека. Это мужчины 67 и 77 лет, — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 20 человек.

Если вы знали лично умерших пациентов, были их знакомым или родственником — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

На этой неделе мы рассказывали историю умершей Нели Щегловой - врача-рентгенолога. 68-летняя женщина, по данным источника НГС, скончалась в инфекционке для больных коронавирусом. После этого мы публиковали письмо в Минздрав, которое отправила её соседка по палате - она рассказывала, что женщину не лечили несколько дней.

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коронавируссмерть пациента с коронавирусом
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