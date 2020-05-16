Автомобиль такси вылетел с дороги и перевернулся у метро «Золотая Нива»

Сегодня утром, 16 мая, в Новосибирске на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова столкнулись автомобили Renault и Subaru Impreza. Водитель «Рено» попал в больницу.

— Белый седан Renault вылетел с дороги, пробил ограждение и завалился на правый борт на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова после столкновения с хэтчбеком Subaru Impreza, — рассказали в группе «АСТ-54».