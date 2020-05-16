Автомобиль такси вылетел с дороги и перевернулся у метро «Золотая Нива»

Сегодня утром, 16 мая, в Новосибирске на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова столкнулись автомобили Renault и Subaru Impreza. Водитель «Рено» попал в больницу.
— Белый седан Renault вылетел с дороги, пробил ограждение и завалился на правый борт на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова после столкновения с хэтчбеком Subaru Impreza, — рассказали в группе «АСТ-54».
Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— В 8:45 сегодня произошла. По предварительной информации, есть один пострадавший 1998 года рождения, водитель такси. Проводится проверка, — рассказали в ведомстве.
Также о ДТП рассказали в службе 112.
— Там пострадавший, мужчина, две машины столкнулись, одна из них — такси, — сообщил дежурный.
Другая авария с пострадавшим произошла 11 мая на Бердском шоссе. Перевернулся автомобиль Hyundai — в аварии пострадала пассажирка, её увезли в больницу.