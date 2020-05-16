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Автомобиль такси вылетел с дороги и перевернулся у метро «Золотая Нива»

В больницу попал водитель машины

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Водитель пострадал, его доставили в больницу

Водитель пострадал, его доставили в больницу

Сегодня утром, 16 мая, в Новосибирске на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова столкнулись автомобили Renault и Subaru Impreza. Водитель «Рено» попал в больницу.

— Белый седан Renault вылетел с дороги, пробил ограждение и завалился на правый борт на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова после столкновения с хэтчбеком Subaru Impreza, — рассказали в группе «АСТ-54».

Пострадавшему 22 года

Пострадавшему 22 года

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— В 8:45 сегодня произошла. По предварительной информации, есть один пострадавший 1998 года рождения, водитель такси. Проводится проверка, — рассказали в ведомстве.

В аварии столкнулись два автомобиля

В аварии столкнулись два автомобиля

Также о ДТП рассказали в службе 112.

— Там пострадавший, мужчина, две машины столкнулись, одна из них — такси, — сообщил дежурный.

Другая авария с пострадавшим произошла 11 мая на Бердском шоссе. Перевернулся автомобиль Hyundai — в аварии пострадала пассажирка, её увезли в больницу.

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