Силовики задержали новосибирца, когда тот пытался продать наркотики

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Задержанному предъявили обвинение, его заключили под стражу. Максимальное наказание, которое ему грозит — 27 лет лишения свободы. В отношении покупателя наркотиков также возбуждено уголовное дело.



В марте, так же в Кировском районе, полиция задержала парня и девушку, которые распространяли наркотики через тайники-закладки.

