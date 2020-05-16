Силовики задержали новосибирца, когда тот пытался продать наркотики

В Новосибирске задержали 34-летнего жителя Кировского района, когда тот пытался продать синтетические наркотики.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность ранее судимого за совершение особо тяжкого преступления 34-летнего жителя Кировского района, уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте наркотических средств, — говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемый передавал товар на улице Хилоскской, в салоне автомобиля покупателя. Мужчину задержали сотрудники полиции и отряда специального назначения «Гром».
— В салоне автомобиля покупателя, где осуществлялась передача товара, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического происхождения общей массой 0,555 грамма, переданные задержанным, — сообщает пресс-служба.
Дома у задержанного обнаружили ещё 8,5 граммов синтетики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники обнаружили закладку в лесополосе в 500 м от дома на Бердском шоссе. Там было ещё 25 грамм наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Задержанному предъявили обвинение, его заключили под стражу. Максимальное наказание, которое ему грозит — 27 лет лишения свободы. В отношении покупателя наркотиков также возбуждено уголовное дело.
В марте, так же в Кировском районе, полиция задержала парня и девушку, которые распространяли наркотики через тайники-закладки.