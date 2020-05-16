51-й день самоизоляции в Новосибирске: смотрим, что происходит в эту субботу на улицах города (онлайн)

Почти два месяца Новосибирск живет в режиме самоизоляции, за это время местные жители сумели пройти через несколько стадий — страх, принятие, гнев, отрицание. Сегодня почти никто не сидит дома, да и власти ослабили почти все карантинные меры (кроме масочного режима — людей без масок продолжат штрафовать).

Тем временем коронавирус продолжает шагать по городу, поражая всё новых и новых людей. Какой будет эта суббота, какую статистику назовет оперштаб и что важного произойдет в Новосибирске — мы рассказываем в онлайн-хронике.

Сегодня с вами на связи — Стас Соколов. Сделали любопытный кадр? Хотите сообщить важную новость, связанную с коронавирусом? Звоните и пишите по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157-00-00.