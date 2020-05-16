51-й день самоизоляции в Новосибирске: смотрим, что происходит в эту субботу на улицах города (онлайн)

Люди так устали сидеть дома за время «самоизоляции», что даже утром в субботу в метро довольно много народу. А может быть просто дела накопились. Большинство теперь — в масках. Правда, почти в каждом вагоне найдётся пассажир, который предъявит маску на входе и тут же прячет её потом в карман.
Среди россиян, заразившихся COVID-19, увеличивается доля детей. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По ее словам, россияне в возрасте от 18 до 65 лет составляют большую часть (78%) заразившихся коронавирусной инфекцией, но в последнее время доля детей возросла до 7% (в предыдущие месяцы было 5%). Татьяна Руженцова объяснила это тем, что в начале пандемии взрослые россияне заражались за границей, а затем коронавирус стал распространяться внутри страны.
Эта неделя унесла жизнь нескольких людей, заболевших коронавирусом. Среди них — врач-рентгенолог Неля Щеглова, заболевшая еще в середине недели. Соседки по палате рассказали, как лечили Нелю Николаевну. Они уверены, что доктора можно было спасти. Одна из соседок, Людмила Сахарова, еще при жизни Нели Щегловой написала жалобу в Минздрав. Мы публиковали текст этого обращения.