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51-й день самоизоляции в Новосибирске: смотрим, что происходит в эту субботу на улицах города (онлайн)

Ежедневно в больницы поступают десятки людей, заразившихся ковидом

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Почти два месяца Новосибирск живет в режиме самоизоляции, за это время местные жители сумели пройти через несколько стадий — страх, принятие, гнев, отрицание. Сегодня почти никто не сидит дома, да и власти ослабили почти все карантинные меры (кроме масочного режима — людей без масок продолжат штрафовать).

Тем временем коронавирус продолжает шагать по городу, поражая всё новых и новых людей. Какой будет эта суббота, какую статистику назовет оперштаб и что важного произойдет в Новосибирске — мы рассказываем в онлайн-хронике.

Сегодня с вами на связи — Стас Соколов. Сделали любопытный кадр? Хотите сообщить важную новость, связанную с коронавирусом? Звоните и пишите по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157-00-00.

Стас Соколов
Даже в субботу утром в новосибирском метро довольно оживлённо&nbsp;

Даже в субботу утром в новосибирском метро довольно оживлённо 

Люди так устали сидеть дома за время «самоизоляции», что даже утром в субботу в метро довольно много народу. А может быть просто дела накопились. Большинство теперь — в масках. Правда, почти в каждом вагоне найдётся пассажир, который предъявит маску на входе и тут же прячет её потом в карман.

Среди россиян, заразившихся COVID-19, увеличивается доля детей. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По ее словам, россияне в возрасте от 18 до 65 лет составляют большую часть (78%) заразившихся коронавирусной инфекцией, но в последнее время доля детей возросла до 7% (в предыдущие месяцы было 5%). Татьяна Руженцова объяснила это тем, что в начале пандемии взрослые россияне заражались за границей, а затем коронавирус стал распространяться внутри страны.

Эта неделя унесла жизнь нескольких людей, заболевших коронавирусом. Среди них — врач-рентгенолог Неля Щеглова, заболевшая еще в середине недели. Соседки по палате рассказали, как лечили Нелю Николаевну. Они уверены, что доктора можно было спасти. Одна из соседок, Людмила Сахарова, еще при жизни Нели Щегловой написала жалобу в Минздрав. Мы публиковали текст этого обращения.

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коронавирус в Новосибирскемасочный режим
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