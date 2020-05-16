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Он и она

Прошла любовь: жена Павла Прилучного подала на развод

Ранее женщина заявила, что муж выгнал её на улицу с двумя детьми

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Агата и Павел поженились в июле 2011 года

Агата и Павел поженились в июле 2011 года

Жена Павла Прилучного Агата Муцениеце подала на развод. Информация об этом появилась 15 мая на сайте Головинского районного суда.

— Развод двигается потихоньку, — поделилась девушка со своими подписчиками во время прямого эфира в Instagram.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в июле 2011 года. У пары родилось двое детей. В апреле этого года женщина заявила, что муж поднял на неё руку и выгнал на улицу вместе с детьми.

В конце января новосибирские приставы разыскивали Павла Прилучного — в базе данных исполнительных производств значится, что он задолжал выплаты по налогам.

Павел Прилучный — известный российский актёр. Своё детство он провёл в Бердске. Жил в Новосибирске, когда учился в театральном училище.

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Павел ПрилучныйАгата Муциниецеразвод
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