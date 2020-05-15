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Ещё две смерти пациенток с COVID-19 и полицейские рейды по электричкам: хроника за сутки

Рассказываем обо всём, что произошло в городе

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В регионе выписано уже 527 человек

В регионе выписано уже 527 человек

В пятницу, 15 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил, что за сутки выявлен 71 новый пациент с коронавирусом. При этом 72 человек выписали по выздоровлении. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 1447 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 527 поправились, а 18 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • За сутки в России выявлено 10 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время в стране зафиксировано больше 260 тысяч случаев.
  • Полиция начнёт ходить по электричкам и искать пассажиров без масок. Нарушителей будут штрафовать.
  • В Новосибирской области на 30% подскочило количество случаев внебольничных пневмоний.
  • В Новосибирской области запаздывает статистика по смертности. Министр здравоохранения объяснил, почему так происходит.
  • Колонка эксперта лаборатории диагностики о том, что расслабляться ещё рано, потому что вирус среди нас.

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирске
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