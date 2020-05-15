Ещё две смерти пациенток с COVID-19 и полицейские рейды по электричкам: хроника за сутки

В пятницу, 15 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил, что за сутки выявлен 71 новый пациент с коронавирусом. При этом 72 человек выписали по выздоровлении. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 1447 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 527 поправились, а 18 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

Обозреватель Стас Соколов попал в подпольный бар, который работает в пандемию, и рассказал, каково это было.