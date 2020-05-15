Ещё две смерти пациенток с COVID-19 и полицейские рейды по электричкам: хроника за сутки

В пятницу, 15 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил, что за сутки выявлен 71 новый пациент с коронавирусом. При этом 72 человек выписали по выздоровлении. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 1447 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 527 поправились, а 18 — скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Обозреватель Стас Соколов попал в подпольный бар, который работает в пандемию, и рассказал, каково это было.
- В Новосибирской области режим нерабочих дней продлён, но в некоторых регионах России уже начали отменять некоторые запреты.
- В Новосибирской области умерли ещё две пациентки с коронавирусом. Обе были пенсионерками.
- Власти объявили, что наконец-то начнут ходить дачные автобусы. Но только не по выходным.
- За сутки в России выявлено 10 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время в стране зафиксировано больше 260 тысяч случаев.
- Полиция начнёт ходить по электричкам и искать пассажиров без масок. Нарушителей будут штрафовать.
- На днях стало известно о смерти врача-рентгенолога Нели Николаевны Щегловой. Её близкие рассказали о том, что происходило с ней в последние дни. Соседка по палате, в которой лежала врач, писала жалобу в Минздрав, на которую никто не ответил.
- В Новосибирской области на 30% подскочило количество случаев внебольничных пневмоний.
- В Новосибирской области запаздывает статистика по смертности. Министр здравоохранения объяснил, почему так происходит.
- Колонка эксперта лаборатории диагностики о том, что расслабляться ещё рано, потому что вирус среди нас.
- Мама врача из Новосибирска рассказала о том, в каких условиях работает её дочь.
- Владимир Путин сегодня на совещании раскритиковал работу чиновников по выплатам врачам, которые работают с больными коронавирусом пациентами.
- Наш корреспондент Алёна Истомина побывала в метро, чтобы понять, как новосибирцы соблюдают масочный режим в общественном транспорте.
- Из-за пандемии передвижной зоопарк уже 1,5 месяца стоит в Барабинске. Жители подкармливают животных.
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