Публикуем текст жалобы, которая поступила в Минздрав за неделю до смерти врача Нели Щегловой

Накануне, 14 мая, прошли похороны врача-рентгенолога Новосибирской областной больницы Нели Николаевны Щегловой. Женщина скончалась 11 мая в больнице №11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом.



Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует.

— Я писала жалобу на сайт министерства здравоохранения, но мне пришла формальная отписка, — рассказывала Людмила Сахарова, соседка Щегловой. — Потому что три дня к Неле Николаевне не было никакого внимания. Она рассказывала, что её якобы даже сначала брать не хотели. Она врачу объясняет, что уже пять дней не может сбить температуру, а там в отказ. Она попросила написать отказную, только после этого приняли. В первые дни ей давали анальгин и парацетамол, вот и все лечение. Я считаю, что эти три выходных дня только потеряли. Человека можно было спасти.