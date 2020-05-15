Публикуем текст жалобы, которая поступила в Минздрав за неделю до смерти врача Нели Щегловой

Накануне, 14 мая, прошли похороны врача-рентгенолога Новосибирской областной больницы Нели Николаевны Щегловой. Женщина скончалась 11 мая в больнице №11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом.
Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует.
— Я писала жалобу на сайт министерства здравоохранения, но мне пришла формальная отписка, — рассказывала Людмила Сахарова, соседка Щегловой. — Потому что три дня к Неле Николаевне не было никакого внимания. Она рассказывала, что её якобы даже сначала брать не хотели. Она врачу объясняет, что уже пять дней не может сбить температуру, а там в отказ. Она попросила написать отказную, только после этого приняли. В первые дни ей давали анальгин и парацетамол, вот и все лечение. Я считаю, что эти три выходных дня только потеряли. Человека можно было спасти.
Жалобу Людмила отправила, однако ответа от министерства она не дождалась до сих пор. Пришло только автоматическое письмо, в котором было сказано: «Вы подали обращение в Министерство здравоохранения России через официальный сайт Министерства. Ваше обращение принято и будет рассмотрено. Благодарим Вас за использование официального сайта Министерства здравоохранения России!».
НГС публикует полный текст жалобы, которую Людмила Сахарова отправила в Минздрав.
«Я лежу в Новосибирске в больнице №11 по адресу улица Танкистов, 23 с диагнозом пневмония.
В моей палате лежит женщина 68 лет, врач-рентгенолог без диагноза, рентген не показал пневмонию. Привезли нас 1 мая, меня в 18 часов, её — в 23 часа. Мазки на коронавирус у нас взяли только в обед следующего дня, то есть через 12 часов после девятого обращения к сотрудникам, хотя должны были сделать это в приемном покое. То есть на сутки дольше нам пришлось лежать, ждать результат и подвергаться заражению.
1 мая. К нам не подошёл ни один врач (ответ медсестёр: «Где врач не знаем, придет»).
2 мая. Пришел врач-мужчина на усиление, но он ничего не решает и не назначает.
3 мая. Пришла врач дежурная, также ничего не решает, сказала ждать пульмонолога завтра.
Я в относительном порядке. А вот женщина Щеглова Н. Н. — нет. Температура спадает с 39 до 38 градусов после двух попыток сбить. И самое странное, почему её не отправляют на МСКТ легких (мультиспиральная компьютерная томография лёгких — прим.ред.)? Температура у неё [держится] с 28.04 и последние 3 дня поднимается всё выше. Ей уже трудно дышать, говорит с придыханием.
Поясните ситуацию, пожалуйста. Направьте врача к человеку. Или дайте контакты, к кому можно обратиться».
В эту пятницу, 15 мая, в оперштабе сообщили, что в Новосибирской области от коронавирусной инфекции за последнее время погибли две женщины — одной было 68 лет, другой 71 год. Непонятно, является ли Неля Щеглова, умершая еще 11 мая, именно этой 68-летней погибшей от коронавируса, потому что более подробной информации об этих женщинах в сводке оперштаба нет. В Министерстве здравоохранения затруднились оперативно прокомментировать смерть врача.
Новосибирцы тем временем соболезнуют близким врача-рентгенолога Нели Щегловой, которая умерла в больнице от коронавируса.
— Нели Николаевна Щеглова училась в медицинском институте вместе с моей мамой Ириной Максимовной Сулимовой. Всю жизнь они дружили. Нелли Николаевна, конечно же, могла уже пойти на пенсию или хотя бы взять отпуск, но была человеком старой закалки. На таких людях до сих пор держится медицина. Нелли Николаевна —светлый, жизнерадостный и вместе с тем очень серьезный человек и профессионал. Была... До сих пор не верится, что её нет, — написала в редакцию Анна Адрианопольская.
Если вы знаете, как связаться с близкими Нели Щегловой, или у вас есть дополнительная информация о причинах ее смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Если вам есть что сказать — напишите в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер 8 982 781–74–07.
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