Продлят ли самоизоляцию в Новосибирске до конца лета? Прогноз экспертов

Регионы вслед за Москвой ослабляют карантинные меры. В Свердловской области со дня на день откроют торговые центры, в Тюменской области разрешили работать магазинам площадью до 400 «квадратов» (а под этот формат попадают большинство масс-маркетов). В Новосибирске же режим самоизоляции пока действует без изменений — его продлили с 11 мая до конца месяца. И откроются ли в ближайшие недели торговые центры, рынки и заведения общепита — непонятно.
Решение — ослаблять режим самоизоляции или нет — во многом политическое. На одной чаше весов — контроль над заболеваемостью коронавирусом, на другой — экономическая стабильность региона. Ситуация с заболеваемостью не улучшается — каждые сутки диагноз «коронавирусная инфекция» ставят 70-75 новосибирцам. Могут ли власти при таком раскладе продлить режим самоизоляции до конца лета, чтобы остановить распространение вируса? Или они разрешат работать всем подряд, чтобы избежать краха экономики? Об этом мы спросили у политологов — Елены Шевцовой, кандидата политических наук, доцент кафедры муниципального и государственного управления филиала РАНХиГС при президенте РФ и Дмитрия Березнякова, кандидата политических наук, доцента кафедры массовых коммуникаций гуманитарного института НГУ.
— Нужно смотреть, что было в Москве с динамикой заболевших примерно 3 недели назад, — рассуждает Елена Шевцова. — Там было намного больше заболевших, чем у нас. Но нужно учитывать ещё и майские праздники. Отсчитываем от 9 мая, когда все пытались бессмертным полком ходить по своим микрорайонам, плюс две недели. Допустим, если через две недели у нас не будет роста числа заболевших, то, я думаю, руководство региона успокоится. Скорее всего, режим самоизоляции будут смягчать.
Дмитрий Березняков также считает, что власти будут ориентироваться на количество заболевших:
— Из центра регионам делегировали возможность принимать решения, в зависимости от динамики эпидемиологической ситуации. Но регионы сами зажаты между необходимостью запуска экономики и эпидемиологической безопасностью. В этой ситуации мы видим, что многие регионы ориентируются на то, как себя ведёт Москва. Но этот опыт нельзя проецировать на регионы, потому что там в связи с этим было много проблем. Поэтому, думаю, задача наших региональных властей в Сибирском Федеральном округе — решить эту проблему, понимая сложность той ситуации, в которой они оказались. Какой вариант решения? Я думаю, его пока нет. В такой динамичной ситуации очень трудно иметь какой-то выверенный долгосрочный сценарий, — считает политолог.
Могут ли власти вообще отменить режим самоизоляции из-за того, что он негативно сказывается на экономике?
— Глава государства говорит, что главное — это здоровье наших людей. И, собственно, руководители регионов отвечают за этот параметр, и отвечают серьезно. Я думаю, что руководитель нашей области выполняет указания президента, и опирается на то, что экономику, конечно, нужно сохранить. Но, безусловно, самое главное — это здоровье наших граждан. На такой риск он не будет идти, — считает Елена Шевцова.
Если же ситуация не будет ухудшаться, то ограничения, скорее всего, будут снимать в три этапа.
— А если произойдет повышение количества заболевших, то, конечно, власти отреагируют, — говорит Елена Шевцова.
А вы как считаете, продлят ли власти режим самоизоляции?
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