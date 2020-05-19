Продлят ли самоизоляцию в Новосибирске до конца лета? Прогноз экспертов

— Нужно смотреть, что было в Москве с динамикой заболевших примерно 3 недели назад, — рассуждает Елена Шевцова. — Там было намного больше заболевших, чем у нас. Но нужно учитывать ещё и майские праздники. Отсчитываем от 9 мая, когда все пытались бессмертным полком ходить по своим микрорайонам, плюс две недели. Допустим, если через две недели у нас не будет роста числа заболевших, то, я думаю, руководство региона успокоится. Скорее всего, режим самоизоляции будут смягчать.

Дмитрий Березняков также считает, что власти будут ориентироваться на количество заболевших:

— Из центра регионам делегировали возможность принимать решения, в зависимости от динамики эпидемиологической ситуации. Но регионы сами зажаты между необходимостью запуска экономики и эпидемиологической безопасностью. В этой ситуации мы видим, что многие регионы ориентируются на то, как себя ведёт Москва. Но этот опыт нельзя проецировать на регионы, потому что там в связи с этим было много проблем. Поэтому, думаю, задача наших региональных властей в Сибирском Федеральном округе — решить эту проблему, понимая сложность той ситуации, в которой они оказались. Какой вариант решения? Я думаю, его пока нет. В такой динамичной ситуации очень трудно иметь какой-то выверенный долгосрочный сценарий, — считает политолог.

