Передвижной зоопарк со львом и медведями застрял в Барабинске — жители собирают для животных мясо и фрукты

В Новосибирской области в Барабинске 1,5 месяца стоит передвижной цирк — он застрял в городе из-за запретов, которые наложили, чтобы избежать распространения коронавируса.
Пустить посетителей и зарабатывать хозяин не может, как и везти животных дальше, а неравнодушные жители начали собирать для них корм.
— Карантин. Не дают работать, ждём перемен. Человек (депутат — Прим.ред.) пришел: «Чем можем помочь?», я ответил: «Фруктами, овощами, остальное как-нибудь переживу». Пока нормально, ждём перемен. У меня 16 видов. Арендую территорию. В беду еще не попал. Если 30 мая дадут разрешение работать — уже более-менее, — рассказал корреспонденту НГС владелец зоопарка «Супер Лев» Седрак Гаспарян. — Люди сами голодают. Некоторые районы уже полностью работают. Если июнь и июль нам не разрешат работать — это кошмар будет, не только у меня, а у всех.
Автор: Константин Терещенко
Местные жители жалуются на постоянный шум от животных — они обратились к местному депутату Константину Терещенко за помощью, так как уверены, что звери кричат в том числе и от голода. Владелец зоопарка опровергает эту версию.
— Это природное явление. В Новосибирском зоопарке лев тоже орёт, — объяснил владелец зоопарка.
Сейчас жители Барабинска начали собирать корм для животных, не только фрукты и овощи, но и мясо. Сбор координирует депутат Константин Терещенко, которому может написать любой желающий помочь.
— Сегодня утром обратилась женщина — рядом с зоопарком, который остановился на промышленной территории, стоят жилые дома. И жители переживают, что животные рычат, воют и то, что они голодные. Получилась ситуация: заложники-животные у заложников-людей. В зоопарке работает 8 человек и, лишившись заработка непонятно, что будет дальше. Мне в принципе видеть животного за решеткой очень жаль. Когнитивный диссонанс — с одной стороны хочется, чтобы люди могли жить, но не хочется, чтобы животные находились у людей в заложниках, — объяснил корреспонденту НГС Константин Терещенко. — А сейчас нужно им помочь, потому что даже если муниципальному Новосибирскому зоопарку требуется помощь, то этому тем более.
В начале апреля сообщалось, что на помощь Новосибирскому зоопарку, который на данный момент не принимает посетителей, выделят 27,5 миллиона из регионального бюджета. Эти средства необходимы, чтобы покрыть расходы на содержание животных.
Два дня назад НГС рассказывал, что Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на шестерых моржей, владельцем которых оказался новосибирский дельфинарий. Животные были выловлены в бухте Средней и переданы из «китовой тюрьмы» в ялтинский дельфинарий для планируемой дальнейшей перепродажи в Китай. С претензиями прокуратуры и арестом владельцы животных не согласны — в конфликте разбирался корреспондент НГС.