Передвижной зоопарк со львом и медведями застрял в Барабинске — жители собирают для животных мясо и фрукты

В Новосибирской области в Барабинске 1,5 месяца стоит передвижной цирк — он застрял в городе из-за запретов, которые наложили, чтобы избежать распространения коронавируса.

Пустить посетителей и зарабатывать хозяин не может, как и везти животных дальше, а неравнодушные жители начали собирать для них корм.



— Карантин. Не дают работать, ждём перемен. Человек (депутат — Прим.ред.) пришел: «Чем можем помочь?», я ответил: «Фруктами, овощами, остальное как-нибудь переживу». Пока нормально, ждём перемен. У меня 16 видов. Арендую территорию. В беду еще не попал. Если 30 мая дадут разрешение работать — уже более-менее, — рассказал корреспонденту НГС владелец зоопарка «Супер Лев» Седрак Гаспарян. — Люди сами голодают. Некоторые районы уже полностью работают. Если июнь и июль нам не разрешат работать — это кошмар будет, не только у меня, а у всех.