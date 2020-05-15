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В Октябрьском районе водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика на велосипеде

Ребёнка доставили в больницу

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Ребёнка доставили в больницу

Ребёнка доставили в больницу

Днём в пятницу, 15 мая, в частном секторе Октябрьского района иномарка сбила ребёнка, который ехал на велосипеде.

— Водитель 1996 года рождения, двигаясь на автомобиле Kia Кio по улице Хитровская со стороны улицы Дубравы в сторону Выборной. Напротив дома 99 улицы Хитровская совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который катался по улице частного сектора. В результате данного случая мальчик 5 лет был отправлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом ушибы левой ноги, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Позавчера в Новосибирске водитель сбил 15-летнего подростка.

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