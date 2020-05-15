«Своими глазами мы её не увидим»: новосибирец снял сверхновую звезду, вспыхнувшую в созвездии Девы

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял сверхновую звезду, которая вспыхнула недавно, в галактике М61 в созвездии Девы.

Съемки проходили поздно ночью в 35 километрах от Новосибирска, из необходимой техники у Алексея с собой были фотоаппарат, телескоп и ноутбук со специальной программой.



— Галактики тусклые, нужно снимать их за городом. Я выезжал на трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Снимал 40 минут — это суммарная выдержка, не одиночный кадр, по одной минуте 40 кадров. В идеале было бы часа два-два с половиной поснимать, но я не успел, к сожалению — разрядился ноутбук, не успел закончить. Но хотя бы так, результат нормальный получился, там видны спиральные ветки Галактики и другие детали, — рассказал Алексей.