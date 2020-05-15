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«Своими глазами мы её не увидим»: новосибирец снял сверхновую звезду, вспыхнувшую в созвездии Девы

На съёмку Алексей Поляков потратил целую ночь

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Вспышки сверхновых случаются примерно раз в год

Вспышки сверхновых случаются примерно раз в год

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял сверхновую звезду, которая вспыхнула недавно, в галактике М61 в созвездии Девы.

Съемки проходили поздно ночью в 35 километрах от Новосибирска, из необходимой техники у Алексея с собой были фотоаппарат, телескоп и ноутбук со специальной программой.

— Галактики тусклые, нужно снимать их за городом. Я выезжал на трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Снимал 40 минут — это суммарная выдержка, не одиночный кадр, по одной минуте 40 кадров. В идеале было бы часа два-два с половиной поснимать, но я не успел, к сожалению — разрядился ноутбук, не успел закончить. Но хотя бы так, результат нормальный получился, там видны спиральные ветки Галактики и другие детали, — рассказал Алексей.

Чтобы звезда проявилась, пришлось сделать несколько десятков кадров

Чтобы звезда проявилась, пришлось сделать несколько десятков кадров

Алексей рассказал, что сверхновая в момент взрыва выделяет колоссальное количество энергии и светит ярче, чем все звезды галактики в сумме, а их в ней — несколько сотен миллиардов.

Сама вспышка произошла шестого мая, ее зафиксировал робот, который занимается обзорами неба — он регулярно делает снимки звезд, галактик и участков неба, и сразу сообщает профессионалам об изменениях на небосводе.

Это телескоп, на который фотограф снимает космические явления

Это телескоп, на который фотограф снимает космические явления

— Звезда будет разгораться еще несколько недель и все это время будет видна. Галактика находится очень далеко (расстояние от Земли до М61 составляет около 49,6 млн световых лет — прим. ред.) от нас и своими глазами мы ее не увидим в любом случае, нужен мощный телескоп. Я в свой телескоп саму сверхновую не увидел — сама галактика на пределе видимости. У меня экспозиции были по минуте, то есть минуту четко фотоаппарат следует за этой галактикой и так 40 раз, 40 кадров, и тогда она проявилась, то есть заснять это не так просто. У меня была сегодня бессонная ночь, я вернулся в 4 часа ночи и сразу стал обрабатывать снимки, а в 6 утра лег спать.

По словам Алексея, вспышки сверхновых случаются примерно раз в год в других галактиках. В нашей галактике Млечный путь такое событие было последний раз около тысячи лет назад.

Год назад Алексей Поляков заснял на видео полет МКС на фоне Солнце.

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