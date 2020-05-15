«Развели канитель»: Путин резко высказался о доплатах медикам

Владимир Путин раскритиковал работу по выплатам врачам. На совещании по открытию медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 президент заявил, что называл конкретные цифры доплат, а вместо этого чиновники, ответственные за доплату врачам, «развели бюрократическую канитель».



— Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, — отметил президент. — Развели какую-то канитель бюрократическую, считать начали часы какие-то. Я что, поручал считать часы какие-то? Нет.

