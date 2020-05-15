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«Развели канитель»: Путин резко высказался о доплатах медикам

Вместо обещанных выплат врачи получают копейки

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Такого президента вы давно не видели

Такого президента вы давно не видели

Владимир Путин раскритиковал работу по выплатам врачам. На совещании по открытию медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 президент заявил, что называл конкретные цифры доплат, а вместо этого чиновники, ответственные за доплату врачам, «развели бюрократическую канитель».

— Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, — отметил президент. — Развели какую-то канитель бюрократическую, считать начали часы какие-то. Я что, поручал считать часы какие-то? Нет.

Когда глава государства выступал 11 мая с обращением, он уже тогда сказал, что ему жалуются на то, что в разных регионах медики не получают доплаты. Например, в Челябинске собирают подписи против деления «президентских» выплат на части. Врачи отмечают, что кому-то «пришло 57 рублей, кому-то — две тысячи». Также реальные доплаты за коронавирус показали медики ярославской скорой помощи, а врачей Нижнего Новгорода реальные выплаты так обескуражили, что они устроили стихийные собрания.

— До 15 мая все медработники должны получить положенные им апрельские выплаты. Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе, — сказал тогда Путин.

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Владимир Путинвыплаты врачамкоронавируспандемия коронавируса
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