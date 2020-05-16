Роспотребнадзор рассказал, какой вирус чаще находят у новосибирских клещей

В Новосибирской области зарегистрировано в два раза больше укусов клещей, чем сообщалось в начале недели — 4421.



Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время оперативного совещания при губернаторе 12 мая с начала первого укуса было зарегистрировано 2540 случаев — это были данные на 5 мая.

При этом с 29 апреля по 5 мая было зарегистрировано 1362 укуса клеща, это количество было практически на 60% выше аналогичного периода 2019 года, рассказывал Хальзов.



С 6 по 13 мая число укусов увеличилось почти на две тысячи: