Роспотребнадзор рассказал, какой вирус чаще находят у новосибирских клещей

В Новосибирской области зарегистрировано в два раза больше укусов клещей, чем сообщалось в начале недели — 4421.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время оперативного совещания при губернаторе 12 мая с начала первого укуса было зарегистрировано 2540 случаев — это были данные на 5 мая.
При этом с 29 апреля по 5 мая было зарегистрировано 1362 укуса клеща, это количество было практически на 60% выше аналогичного периода 2019 года, рассказывал Хальзов.
С 6 по 13 мая число укусов увеличилось почти на две тысячи:
— На 28 апреля 2020 года в Новосибирской области было зарегистрировано нарастающим итогом 1178 обращений граждан с укусами клещами. На 14 мая 2020 года было зарегистрировано нарастающим итогом 4421 обращение, — сообщили журналисту НГС в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Среди принесённых в лаборатории клещей 0,26% были носителями вируса клещевого энцефалита, 62% — боррелиоза.
Вакцинацию от клещевого энцефалита в этом году остановили. Ранее на запрос журналиста НГС Минздрав региона не смог ответить, когда её начнут.
В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация состоит из двух прививок:
— Иммунитет против клещевого энцефалита появляется примерно спустя две недели после введения второй дозы вакцины. Третья прививка ставится через 12 месяцев после второй и необходима, чтобы сформировался стойкий многолетний иммунитет. Далее ревакцинацию проводят один раз в два года.
Журналист НГС Анна Богданова сделала полезную инструкцию, в которой говорится как правильно снять клеща, куда идти и чего опасаться.
Роспотребнадзор назвал самые опасные места Новосибирской области, где можно заразиться энцефалитом.