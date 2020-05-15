Четыре дня аномальной жары: в МЧС предупреждают о гибели людей на воде и проблемах с транспортом

В ведомстве попросили жителей быть аккуратнее.

— Необходимо быть предельно осторожными при обращении с огнем, нельзя разводить костры в лесу и оставлять их непотушенными. В условиях пожароопасного сезона населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, — попросили в МЧС.

Обо всех происшествиях сообщайте по телефону «101» или «112».



На этой неделе в Новосибирскую область пришла тридцатиградусная жара, которую и в июне-то не всегда в Сибири дождёшься. В области всё ещё действует режим самоизоляции (хотя прогулки уже разрешены — не больше двух человек или семьями), но в такую погоду сидеть что в душной квартире, что в офисе одинаково невыносимо, поэтому многие горожане рванули на пляжи. Корреспонденты НГС прогулялись по Центральному пляжу Академгородка и поговорили с отдыхающими об их отношении к пляжным знакомствам, а также узнали, как они защищают себя от коронавируса во время активного отдыха. Подробности — в нашем репортаже.

