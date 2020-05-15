До суда дошло дело о смерти 10-летнего мальчика — школьника убило током от оборванного провода ЛЭП

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о смерти 10-летнего мальчика — школьника убило током 17 июля 2020 года. Он задел головой оборванный электропровод и моментально умер.
— Два новосибирца обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении иных (земляных работ) работ, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.
Около дома по ул. Бронной, 44 в Кировском районе недалеко от строящегося комплекса «Просторный» есть место, где ранее была свалка. По версии следствия, на этом участке в апреле 2019 года экскаваторы начали перекапывать грунт в поисках металлолома, который затем свозили на грузовых автомобилях в пункты приема.
— В июне 2019 года 41-летний новосибирец решил заработать таким способом, для чего нанял экскаватор под управлением 53-летнего оператора, с которым до 17 июля 2019 года почти ежедневно выезжал на место бывшей свалки и указывал места для раскопки. Для сбора металлолома и его погрузки в автомобили мужчина нанимал приезжих из ближнего зарубежья. Разрешение на проведение земляных работ обвиняемый не получал, — объяснили в ведомстве.
В итоге из-за подкопов образовался провал грунта, и высоковольтные провода ЛЭП оказались почти возле земли — на расстоянии меньше 1,5 метра.
— 17 июля 2019 года 10-летний мальчик, проходя по этому отвалу, задел головой провод линии электропередач и скончался на месте от удара током. Несмотря на собранные следствием доказательства оба мужчины свою вину не признали. Для обеспечения заявленного матерью погибшего ребенка гражданского иска арестован автомобиль одного из обвиняемых стоимостью 250 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.
Дело будет рассматривать Кировский районный суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Корреспонденты НГС на следующий день после этой трагедии побывали на месте ЧП. Мы увидели, что провода с опор ЛЭП свисали над отвалами строительного мусора, но другой дороги к автобусной остановке просто нет. Мама погибшего мальчика рассказала, как узнала о гибели сына, а жители «Просторного» признались, что даже не задумывались, что ходить по той дороге может быть опасно.