До суда дошло дело о смерти 10-летнего мальчика — школьника убило током от оборванного провода ЛЭП



— В июне 2019 года 41-летний новосибирец решил заработать таким способом, для чего нанял экскаватор под управлением 53-летнего оператора, с которым до 17 июля 2019 года почти ежедневно выезжал на место бывшей свалки и указывал места для раскопки. Для сбора металлолома и его погрузки в автомобили мужчина нанимал приезжих из ближнего зарубежья. Разрешение на проведение земляных работ обвиняемый не получал, — объяснили в ведомстве.

В итоге из-за подкопов образовался провал грунта, и высоковольтные провода ЛЭП оказались почти возле земли — на расстоянии меньше 1,5 метра.

— 17 июля 2019 года 10-летний мальчик, проходя по этому отвалу, задел головой провод линии электропередач и скончался на месте от удара током. Несмотря на собранные следствием доказательства оба мужчины свою вину не признали. Для обеспечения заявленного матерью погибшего ребенка гражданского иска арестован автомобиль одного из обвиняемых стоимостью 250 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.



Дело будет рассматривать Кировский районный суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.