Арбитражный суд признал компанию «Сибмост» банкротом

Новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом. Заседание арбитражного суда состоялось сегодня, 15 мая.



Решение о банкротстве суд принял после рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения между компанией и кредиторами.

Суд отказался удовлетворить документ и ввел процедуру конкурсного производства на шесть месяцев. Напомним, дело о признании компании несостоятельной открыли в 2016 году, а в мае 2019 года в компании ввели процедуру наблюдения.

— Сегодня примерно в час дня судьей Белкиной введено конкурсное производство. Мировое соглашение не одобрено, мы добились того, чего добивалось большинство кредиторов, чью позицию мы выражаем. В том числе даже я лично сейчас как представитель ряда кредиторов работаю и, соответственно, с сегодняшнего дня как кредитор, то есть совершен ряд правоприемств и я теперь точно так же кредитор «Сибмоста», — рассказал управляющий партнер Shevelevski Consulting & partners Артур Шевелев, представляющий в деле интересы АО «Сталепромышленная компания» и других миноритарных кредиторов компании.