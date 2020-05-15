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Экономика

Арбитражный суд признал компанию «Сибмост» банкротом

Суд отказал в мировом соглашении между компанией и кредиторами и ввел конкурсное производство

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Дело о признании компании несостоятельной открыли еще в 2016 году

Дело о признании компании несостоятельной открыли еще в 2016 году

Новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом. Заседание арбитражного суда состоялось сегодня, 15 мая.

Решение о банкротстве суд принял после рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения между компанией и кредиторами.

Суд отказался удовлетворить документ и ввел процедуру конкурсного производства на шесть месяцев. Напомним, дело о признании компании несостоятельной открыли в 2016 году, а в мае 2019 года в компании ввели процедуру наблюдения.

— Сегодня примерно в час дня судьей Белкиной введено конкурсное производство. Мировое соглашение не одобрено, мы добились того, чего добивалось большинство кредиторов, чью позицию мы выражаем. В том числе даже я лично сейчас как представитель ряда кредиторов работаю и, соответственно, с сегодняшнего дня как кредитор, то есть совершен ряд правоприемств и я теперь точно так же кредитор «Сибмоста», — рассказал управляющий партнер Shevelevski Consulting & partners Артур Шевелев, представляющий в деле интересы АО «Сталепромышленная компания» и других миноритарных кредиторов компании.

Теперь компании рассчитывают, в том числе, оспорить сделки «Сибмоста».

Наша главная задача — привлечь к субсидиарной ответственности лиц, которые этого должника контролировали, для того, чтобы те кредиторы, чьи интересы мы представляли, а это большинство миноритариев получили приемлемые компенсации, — добавил Шевелев.

Ранее НГС писал, что Основной кредитор «Сибмоста» — Сбербанк — хотел простить миллиардные долги компании.

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сибмостАрбитражный судбанкрот
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