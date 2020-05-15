Почему запаздывают статистика по смертности от коронавируса и результаты тестов? Отвечает министр

Статистика по смертности от коронавируса в Новосибирской области может запаздывать из-за требований федерального Роспотребнадзора — об этом сегодня заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
— Сейчас возникают вопросы, почему мы не своевременно даем информацию о смертности. Есть указания федерального Роспотребнадзора публиковать результаты только на основании результатов вскрытия, — рассказал Хальзов.
Министр также объяснил, почему возникают задержки с получением результатов тестов на коронавирус.
— Мы сегодня практически полностью изменили ранжирование, организацию доставки образцов. То есть у нас основные, самые главные позиции — это медицинские работники и пациенты с внебольничными пневмониями. Здесь мы достигли получения результата в течение двух суток. По остальным позициям могут быть и дольше, особенно те, кто находится на самоизоляции и ОРВИ. Потому что это сегодня это не номер один, и номер один — это внебольничная пневмония и медицинские сотрудники, — отметил Константин Хальзов.
Вечером в эту пятницу, 15 мая, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Ильёй Колтыгиным, генеральным директором компании DoiDep Co (Вьетнам) — он расскажет, как пограничной с Китаем стране удалось выйти из карантина без смертей.