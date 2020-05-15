Почему запаздывают статистика по смертности от коронавируса и результаты тестов? Отвечает министр

Статистика по смертности от коронавируса в Новосибирской области может запаздывать из-за требований федерального Роспотребнадзора — об этом сегодня заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.





— Сейчас возникают вопросы, почему мы не своевременно даем информацию о смертности. Есть указания федерального Роспотребнадзора публиковать результаты только на основании результатов вскрытия, — рассказал Хальзов.



Министр также объяснил, почему возникают задержки с получением результатов тестов на коронавирус.