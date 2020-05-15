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В Новосибирской области подскочило число случаев внебольничных пневмоний

Врачи фиксируют рост в 30%

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Рост числа внебольничных пневмоний начался в конце марта

Рост числа внебольничных пневмоний начался в конце марта

В Новосибирской области выросло количество случаев внебольничных пневмоний.

— Рост случаев внебольничной пневмонии по сравнению с прошлым годом на 30%, то есть у нас идет рост примерно с 13 недели (неделя с 23 по 29 марта — прим.ред.), — рассказал на брифинге оперштаба региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

При этом смертность от пневмонии не выросла. Среди пациентов с коронавирусом она развивается сейчас у 25% пациентов.

На этой неделе, 14 мая, похоронили врача-рентгенолога областной больницы Нелю Щеглову — 68-летняя женщина, по данным источника НГС, скончалась в инфекционке для больных коронавирусом. Мы поговорили с теми, кто хорошо знал Нелю Николаевну, а также с теми, кто лежал с ней в одной палате. Где и когда она заразилась вирусом и как долго коллеги-врачи боролись за её жизнь вы можете узнать в нашем материале.

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