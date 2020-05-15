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Полиция отправляется в рейды по электричкам — пассажирам без масок грозят штрафы

Обязательный масочный режим в транспорте и магазинах был введен на этой неделе

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В Новосибирске завтра, 16 мая, в электричках начнутся рейды — полиция и контролёры будут искать пассажиров без масок. С понедельника в регионе стало обязательным ношение масок в транспорте, магазинах и аптеках.

— Масочный режим для пассажиров сейчас обязателен. Сегодня данное требование не всегда соблюдается. Мы проводим рейды совместно с полицией и проводим разъяснительную работу. Также рейдовые мероприятия проводятся в выходные дни на пригородном вокзале Новосибирска в период массового отправления пассажиров. И завтра мы начинаем рейдовые мероприятия по электропоездам. Сотрудник полиции совместно с ревизорским аппаратом будут двигаться по электропоезду. И те пассажиры, которые будут отказываться надевать средства индивидуальной защиты — они будут привлекаться к административной ответственности, — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Сколько человек уже оштрафовано за несоблюдение масочного режима чиновник не уточнил.

— Статистику по привлечению можно узнать в органах полиции, так как не только Минтранс этим занимается. Сумма штрафов для гражданин — от 1 до 30 тысяч. Те лица, которым будет сделано замечание, и они не наденут маски к ним будут применяться штрафные санкции сотрудниками полиции, — уточнил Невежин. — Рейды в транспорте и метрополитене показали, что 95% пассажиров, которые находятся без масок, после замечаний сотрудника Минтранса, перевозчика или полиции, совершенно без всяких пререканий достают маску из сумки, кармана, надевают и едут дальше. Единичны случаи, когда люди возмущаются. С ними производится разъяснительная работа. Таким образом, всё равно пассажир надевает маску. Думаю, что в течение короткого времени мы максимально в транспорте пассажиров обяжем ездить в масках.

Жители области с понедельника должны носить маски в транспорте, на остановках в магазинах, масочный режим также должен быть введен на всех работающих предприятиях.

В Новосибирской области с понедельника, 18 мая, запускают дополнительные дачные маршруты автобусов — но ходить они будут только 4 дня в неделю.

11 мая губернатор Новосибирской области заявил о продлении режима самоизоляции, хотя и заметил, что правительство принимает меры по его послаблению. Например, в области (но за пределами Новосибирска) разрешили открыться продовольственным рынкам, всем жителям области разрешили посещать кладбища, а также гулять не больше чем по двое и заниматься спортом, соблюдая дистанцию. Все три документа, которые описывают изменения в жизни жителей Новосибирской области до 31 мая можно посмотреть здесь.

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