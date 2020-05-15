Полиция отправляется в рейды по электричкам — пассажирам без масок грозят штрафы

В Новосибирске завтра, 16 мая, в электричках начнутся рейды — полиция и контролёры будут искать пассажиров без масок. С понедельника в регионе стало обязательным ношение масок в транспорте, магазинах и аптеках.



— Масочный режим для пассажиров сейчас обязателен. Сегодня данное требование не всегда соблюдается. Мы проводим рейды совместно с полицией и проводим разъяснительную работу. Также рейдовые мероприятия проводятся в выходные дни на пригородном вокзале Новосибирска в период массового отправления пассажиров. И завтра мы начинаем рейдовые мероприятия по электропоездам. Сотрудник полиции совместно с ревизорским аппаратом будут двигаться по электропоезду. И те пассажиры, которые будут отказываться надевать средства индивидуальной защиты — они будут привлекаться к административной ответственности, — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.