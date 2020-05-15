Как Вьетнам победил коронавирус без жертв. Прямой эфир с сибиряком, который ведет бизнес в Азии

Вечером в эту пятницу, 15 мая, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Ильёй Колтыгиным, генеральным директором компании DoiDep Co (Вьетнам).



Илья живёт в крупнейшем вьетнамском городе Хошимин и лично видел, как во Вьетнаме боролись с коронавирусной инфекцией. В результате не совсем обычных мер и жёсткого карантина, который здесь сняли совсем недавно, в стране не умер ни один пациент с COVID-19.

Об этом Илья Колтыгин расскажет в прямом эфире Instagram НГС. Начало в 18:00. Не пропустите!