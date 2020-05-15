Власти объявили о запуске автобусов к дачам — но по выходным они ездить не будут

В Новосибирской области с понедельника, 18 мая, запускают дополнительные дачные маршруты автобусов — но ходить они будут только 4 дня в неделю.
— На 18 мая будет 9 маршрутов с отравлением из Новосибирска и 11 маршрутов внутри области. Задержка с началом движения автобусом вызвана неблагоприятной обстановкой с пандемией коронавируса, — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. — Данные маршруты будут курсировать с понедельника по четверг. В пятницу, субботу и воскресение для исключения различных рисков, связанных с ситуацией из-за коронавируса данные маршруты курсировать не будут.
Если вы захотите попасть на дачу в выходные, то придется решать вопрос с транспортом самостоятельно.
— Те жители Новосибирска и Новосибирской области пожелают в пятницу, субботу и воскресение побывать у себя на дачах, они должны будут воспользоваться личным транспортом, — объяснил Невежин. — С 18 мая открывается движение теплохода «Новосибирск — Седова Заимка». Он будет курсировать по расписанию. Также возобновляются ранее отмененные пригородные поезда, которые разгрузят существующие маршруты. Напомню, что перевозчик в праве отказать в выполнении услуги в перевозке пассажира, если пассажир не выполняет требования безопасности.
На этой неделе мы рассказывали, что в Новосибирске нашлась дача в аренду за 300 тысяч рублей. Высокие цены в этом сезоне подогревает режим самоизоляции из-за коронавируса. Мы выбрали самые необычные и дорогие предложения в аренду.