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Власти объявили о запуске автобусов к дачам — но по выходным они ездить не будут

Предполагается, что на выходных люди должны пользоваться личным транспортом

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С 18 мая из Новосибирска к дачам отправятся 9 автобусов

С 18 мая из Новосибирска к дачам отправятся 9 автобусов

В Новосибирской области с понедельника, 18 мая, запускают дополнительные дачные маршруты автобусов — но ходить они будут только 4 дня в неделю.

— На 18 мая будет 9 маршрутов с отравлением из Новосибирска и 11 маршрутов внутри области. Задержка с началом движения автобусом вызвана неблагоприятной обстановкой с пандемией коронавируса, — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. — Данные маршруты будут курсировать с понедельника по четверг. В пятницу, субботу и воскресение для исключения различных рисков, связанных с ситуацией из-за коронавируса данные маршруты курсировать не будут.

Если вы захотите попасть на дачу в выходные, то придется решать вопрос с транспортом самостоятельно.

— Те жители Новосибирска и Новосибирской области пожелают в пятницу, субботу и воскресение побывать у себя на дачах, они должны будут воспользоваться личным транспортом, — объяснил Невежин. — С 18 мая открывается движение теплохода «Новосибирск — Седова Заимка». Он будет курсировать по расписанию. Также возобновляются ранее отмененные пригородные поезда, которые разгрузят существующие маршруты. Напомню, что перевозчик в праве отказать в выполнении услуги в перевозке пассажира, если пассажир не выполняет требования безопасности.

На этой неделе мы рассказывали, что в Новосибирске нашлась дача в аренду за 300 тысяч рублей. Высокие цены в этом сезоне подогревает режим самоизоляции из-за коронавируса. Мы выбрали самые необычные и дорогие предложения в аренду.

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