Власти объявили о запуске автобусов к дачам — но по выходным они ездить не будут

Если вы захотите попасть на дачу в выходные, то придется решать вопрос с транспортом самостоятельно.

— Те жители Новосибирска и Новосибирской области пожелают в пятницу, субботу и воскресение побывать у себя на дачах, они должны будут воспользоваться личным транспортом, — объяснил Невежин. — С 18 мая открывается движение теплохода «Новосибирск — Седова Заимка». Он будет курсировать по расписанию. Также возобновляются ранее отмененные пригородные поезда, которые разгрузят существующие маршруты. Напомню, что перевозчик в праве отказать в выполнении услуги в перевозке пассажира, если пассажир не выполняет требования безопасности.

На этой неделе мы рассказывали, что в Новосибирске нашлась дача в аренду за 300 тысяч рублей. Высокие цены в этом сезоне подогревает режим самоизоляции из-за коронавируса. Мы выбрали самые необычные и дорогие предложения в аренду.