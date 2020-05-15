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В России 10 598 новых случаев коронавируса. Это похоже на стабильность

Публикуем последние данные по стране от федерального оперштаба

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Под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус остаются почти 257 тысяч человек

Под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус остаются почти 257 тысяч человек

За последние сутки в России выявили 10 598 случаев коронавируса, 4696 человек выздоровели, 113 скончались. По данным федерального оперштаба, с начала эпидемии в России заражены 262 843 человека, выписаны из больниц — 58 226, умерли от коронавируса — 2418.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что рост заболеваний удалось остановить: уже полторы недели темп роста заражений COVID-19 незначителен. Однако на сегодняшний день под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус остаются 256 847 человек.

— Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да, — отметила Попова. — 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что баланс поступающих и выписывающихся пациентов с коронавирусом в России достигнут.

Тем временем в мире зафиксировано уже 4 443 986 заражений, а число смертей превысило отметку в 300 тысяч. По данным университета Хопкинса, в США — стране-лидере по числу официально зарегистрированных случаев — заражены 1 417 889 человек. Россия в этом рейтинге на втором месте.

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