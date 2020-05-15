В России 10 598 новых случаев коронавируса. Это похоже на стабильность

За последние сутки в России выявили
Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что рост заболеваний удалось остановить: уже полторы недели темп роста заражений COVID-19 незначителен. Однако на сегодняшний день под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус остаются
— Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да, — отметила Попова. — 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что баланс поступающих и выписывающихся пациентов с коронавирусом в России достигнут.
Тем временем в мире зафиксировано уже