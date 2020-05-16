Будет ли в вашем дворе ремонт в 2020 году? Ищите его на нашей карте

В этом году в Новосибирске благоустроят 220 городских дворов, всего на планируется потратит 420 миллионов из бюджетов разных уровней.

Попадает ли ваш двор под программы благоустройства? Узнать это можно на нашей карте, где мы отметили адреса всех дворов, где будет ремонт, по информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.