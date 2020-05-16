Будет ли в вашем дворе ремонт в 2020 году? Ищите его на нашей карте

В этом году в Новосибирске благоустроят 220 городских дворов, всего на планируется потратит 420 миллионов из бюджетов разных уровней.
Попадает ли ваш двор под программы благоустройства? Узнать это можно на нашей карте, где мы отметили адреса всех дворов, где будет ремонт, по информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.
Зеленым цветом выделены объекты, которые выбраны из наказов избирателей депутатам заксобрания Новосибирской области, голубым — те, которые планируют благоустроить в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 — 2020 годы (наказы избирателей депутатам горсовета), а фиолетовым — дворы, которые облагородят по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 — 2024 годы
На придомовых территориях собираются оборудовать парковки, выезды, пешеходные дорожки, посадить новые деревья, отремонтировать проезжую часть, уложить новый асфальт, заменить поребрики — в общем, привести в порядок все, что в этом нуждается.
Работы по благоустройству дворов начались еще в апреле благодаря теплой весне. Сроки программ всех уровней рассчитаны до октября, но в планах — управиться со всеми работами до начала осени.
Ранее мы писали, что, несмотря на все меры, наш город проиграл в гонке за звание самого благоустроенного города в регионе — узнайте, кто осмелился обогнать столицу Новосибирской области.