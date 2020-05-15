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Дороги и транспорт

Под Коммунальным мостом сделают остановку для междугородних рейсов

Кроме того, сейчас власти ищут место для нового автовокзала на левом берегу

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Под Коммунальным мостом сделают пункт для движения в южном направлении

Под Коммунальным мостом сделают пункт для движения в южном направлении

В Новосибирске определено место для нового остановочного пункта для междугородних рейсов — его сделают под Коммунальным мостом.

Об этом сегодня, во время онлайн-встречи с журналистами, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также он ответил на вопрос о том, определена ли площадка для строительства автовокзала на левом берегу и когда планируется начать строительство.

— Пока площадка твёрдо не определена. Я не готов озвучивать те варианты, которые рассматриваются. Твёрдо могу сказать, что сегодня с собственником предприятия, которое ведёт деятельность по организации услуг автовокзала и организации междугородних и международных перевозок, мы разрабатываем схему остановочных пунктов по городу Новосибирску. Такие остановочные пункты определены, — рассказал глава города.

Вчера, 14 мая, власти выбрали вариант для остановочного пункта под Коммунальным мостом.

— Очень удобная, на наш взгляд, площадка. Движение в южном направлении будет обеспечено полноценным остановочным пунктом и удобным для пассажиров. По такому же принципу действует остановочный пункт на левом берегу, в западном направлении. Это текущая работа. Все средства за счёт инвестора, здесь нет бюджетных затрат, — сказал Локоть. Конкретную точку с расположением пункта он не назвал.

Ранее здание автовокзала, которое работало на Красном проспекте, закрыли. Это произошло 6 апреля. Такое решение приняли в связи с тем, что у здания была низкая пропускная способность, также оно не соответствовало современным требованиям.

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе запустили в декабре 2019 года. НГС писал о том, как он работает через месяц после открытия. Главная проблема — как до него добраться.

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