Под Коммунальным мостом сделают остановку для междугородних рейсов

В Новосибирске определено место для нового остановочного пункта для междугородних рейсов — его сделают под Коммунальным мостом.



Об этом сегодня, во время онлайн-встречи с журналистами, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также он ответил на вопрос о том, определена ли площадка для строительства автовокзала на левом берегу и когда планируется начать строительство.



— Пока площадка твёрдо не определена. Я не готов озвучивать те варианты, которые рассматриваются. Твёрдо могу сказать, что сегодня с собственником предприятия, которое ведёт деятельность по организации услуг автовокзала и организации междугородних и международных перевозок, мы разрабатываем схему остановочных пунктов по городу Новосибирску. Такие остановочные пункты определены, — рассказал глава города.

