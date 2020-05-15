В Новосибирске осудили сразу 33 человека — рассказываем, за что их приговорили

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 33 жителям региона за организацию незаконных азартных игр — все они проходили по одному уголовному делу.
— Установлено, что фигуранты незаконно организовали и проводили в Новосибирске азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей вне игорной зоны по 4 адресам. Игровые залы были расположены в Ленинском районе (ул. Ватутина, 27, проспект Карла Маркса), в Железнодорожном районе (ул. Нарымская, 17/2) и Октябрьском районе Новосибирска (ул. Кирова, 108).
Вину в совершенном преступлении осужденные не признали.
— Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей вне игорной зоны»). Суд приговорил участников, в зависимости от роли и степени участия каждого, к сроку от 1 до 2 лет лишения свободы (условно с испытательным сроком до 2 лет).
Кроме этого, по приговору суда осужденные должны выплатить штрафы в размере от 150 до 360 тысяч рублей.
На момент публикации приговор суда в законную силу не вступил.
В феврале Центральный районный суд приговорил бывшего полицейского Михаила Латыша к 8 годам в колонии строгого режима за получении взяток и оштрафовал на 3 миллиона рублей. Мужчина сообщал организатору азартных игр об обысках — за это брал «айфон» и сто тысяч в месяц.