«Речь только о сроках»: Анатолий Локоть заявил, что Новосибирск готовится ко Дню города

В Новосибирске готовятся к празднованию Дня города, но его сроки зависят от того, когда отменят режим самоизоляции.



Об этом сегодня во время онлайн-встречи с журналистами рассказал мэр Анатолий Локоть.



— Пока решения нет. Я думаю, что трудно сказать, состоится День города в обычных сроках, то есть последние выходные июня. Все зависит от того, как будет складываться обстановка. Если не будет снят режим повышенной готовности на территории Новосибирской области, то, конечно же, сроки будут передвинуты. А так подготовка идет, речь только о сроках.

