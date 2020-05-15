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В Академгородке объявили в розыск одноногого сокола Феникса. Хозяева рассказали, как правильно его ловить

Птица улетела, когда ей пытались поставить протез

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В Академгородке улетел ручной сокол Феникс — хозяева очень просят помочь его найти, потому что он не выживет в дикой природе

В Академгородке улетел ручной сокол Феникс — хозяева очень просят помочь его найти, потому что он не выживет в дикой природе

В новосибирском Академгородке потерялся ручной сокол пустельга — объявление об этом хозяева развесили на улицах.

— Во дворе Золотодолинской, 21 улетел ручной одноногий сокол пустельга, на лапе зелёная кожаная опутенка, откликается на имя Феникс, прилетает на чёрную перчатку. Просьба всех, кто видел птицу, позвонить, — попросили хозяева сокола Софья и Борис Богатыренко.

Как рассказала корреспонденту НГС Софья Богатыренко, птица потерялась 13 мая, около 14:00–15:00. Хозяева хотели надеть протез одноногой птице на прогулку, но сокол Феникс переволновался, выбил сетку на летней балконной двери и вылетел.

Птица потерялась на улице Золотодолинской 13 мая

Птица потерялась на улице Золотодолинской 13 мая

Особые приметы сокола Феникса

Птица уже давно живёт у семьи Богатыренко в квартире:

— Его три года назад нашли люди на балконе уже без лапы и передали в Центр реабилитации диких животных, волонтерами которого мы с мужем являемся. Там его выходили и вылечили. Его нельзя было выпустить в дикую природу, и поэтому он остался жить у нас, — объяснила Софья Богатыренко.

Протез для сокола Феникса напечатали новосибирские инженеры из Академгородка на 3D-принтере.

— Он приучен к имени и к черной перчатке. Мы всегда с ним тренировались, что на черной перчатке есть еда, он прилетает на перчатку, садится и кушает, — описала девушка.

Среди отличительных черт Софья Богатыренко назвала зелёную кожаную опутенку, которая осталась на здоровой лапке:

— Это кусочек кожи шириной 1,5 см, длиной 10–12, и её можно заметить и увидеть. Это хорошая отличительная черта. Ещё на фотографии видно размер птицы. Сокол небольшой, наверное, даже меньше голубя, но у него очень широкие крылья.

Заметить птицу легко по зелёной кожаной обмотке на здоровой лапе

Заметить птицу легко по зелёной кожаной обмотке на здоровой лапе

Как правильно ловить сокола

По словам хозяйки, сокол почти всю жизнь прожил у людей и поэтому не особо умеет сам охотиться и выживать в дикой природе. Она считает, что найти его реально, потому что такие птицы выносливые. Сокол Феникс, не считая того, что у него нет лапы, здоров, упитанный и очень хорошо умеет летать.

— Он не знает, как добывать еду и, скорее всего, придет к людям. Может сидеть где-нибудь в траве или на крыше. Он может кричать. И важно, чтобы люди понимали, что он не опасен, не агрессивен, не укусит. Если есть возможность поймать его, надо набросить куртку или кофту и свернуть как пеленку. И очень-очень-очень важно, чтобы его не пытались кормить или поить. Сразу же звоните мне, мужу или в Центр реабилитации диких животных. Если кому-то удастся его поймать, лучше посадить в коробку с вентиляцией и не трогать, — объяснила Софья Богатыренко.

Куда сообщить о соколе

Людей, которые увидят или поймают сокола, просят звонить по телефонам: +7 951 367–65–17 (Софья Богатыренко), +7 903 076–82–98 (Борис Богатыренко) или +7 913 375–21–11 (горячая линия Новосибирского центра реабилитации диких животных).

В прошлом году сибирских учёных чуть не разорила орлица Мин, за которой они наблюдали. Птица летает с датчиком, который регистрирует её местонахождение и отсылает СМС о перемещениях орнитологам. Орлица неожиданно изменила свой маршрут, и стоимость сообщений, которые приходят учёным, резко возросла.

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