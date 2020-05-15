В Академгородке объявили в розыск одноногого сокола Феникса. Хозяева рассказали, как правильно его ловить

В новосибирском Академгородке потерялся ручной сокол пустельга — объявление об этом хозяева развесили на улицах.
— Во дворе Золотодолинской, 21 улетел ручной одноногий сокол пустельга, на лапе зелёная кожаная опутенка, откликается на имя Феникс, прилетает на чёрную перчатку. Просьба всех, кто видел птицу, позвонить, — попросили хозяева сокола Софья и Борис Богатыренко.
Как рассказала корреспонденту НГС Софья Богатыренко, птица потерялась 13 мая, около 14:00–15:00. Хозяева хотели надеть протез одноногой птице на прогулку, но сокол Феникс переволновался, выбил сетку на летней балконной двери и вылетел.
Особые приметы сокола Феникса
Птица уже давно живёт у семьи Богатыренко в квартире:
— Его три года назад нашли люди на балконе уже без лапы и передали в Центр реабилитации диких животных, волонтерами которого мы с мужем являемся. Там его выходили и вылечили. Его нельзя было выпустить в дикую природу, и поэтому он остался жить у нас, — объяснила Софья Богатыренко.
Протез для сокола Феникса напечатали новосибирские инженеры из Академгородка на 3D-принтере.
— Он приучен к имени и к черной перчатке. Мы всегда с ним тренировались, что на черной перчатке есть еда, он прилетает на перчатку, садится и кушает, — описала девушка.
Среди отличительных черт Софья Богатыренко назвала зелёную кожаную опутенку, которая осталась на здоровой лапке:
— Это кусочек кожи шириной 1,5 см, длиной 10–12, и её можно заметить и увидеть. Это хорошая отличительная черта. Ещё на фотографии видно размер птицы. Сокол небольшой, наверное, даже меньше голубя, но у него очень широкие крылья.
Как правильно ловить сокола
По словам хозяйки, сокол почти всю жизнь прожил у людей и поэтому не особо умеет сам охотиться и выживать в дикой природе. Она считает, что найти его реально, потому что такие птицы выносливые. Сокол Феникс, не считая того, что у него нет лапы, здоров, упитанный и очень хорошо умеет летать.
— Он не знает, как добывать еду и, скорее всего, придет к людям. Может сидеть где-нибудь в траве или на крыше. Он может кричать. И важно, чтобы люди понимали, что он не опасен, не агрессивен, не укусит. Если есть возможность поймать его, надо набросить куртку или кофту и свернуть как пеленку. И очень-очень-очень важно, чтобы его не пытались кормить или поить. Сразу же звоните мне, мужу или в Центр реабилитации диких животных. Если кому-то удастся его поймать, лучше посадить в коробку с вентиляцией и не трогать, — объяснила Софья Богатыренко.
Куда сообщить о соколе
Людей, которые увидят или поймают сокола, просят звонить по телефонам: +7 951 367–65–17 (Софья Богатыренко), +7 903 076–82–98 (Борис Богатыренко) или +7 913 375–21–11 (горячая линия Новосибирского центра реабилитации диких животных).
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