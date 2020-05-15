В Академгородке объявили в розыск одноногого сокола Феникса. Хозяева рассказали, как правильно его ловить

Особые приметы сокола Феникса



Птица уже давно живёт у семьи Богатыренко в квартире:



— Его три года назад нашли люди на балконе уже без лапы и передали в Центр реабилитации диких животных, волонтерами которого мы с мужем являемся. Там его выходили и вылечили. Его нельзя было выпустить в дикую природу, и поэтому он остался жить у нас, — объяснила Софья Богатыренко.



Протез для сокола Феникса напечатали новосибирские инженеры из Академгородка на 3D-принтере.



— Он приучен к имени и к черной перчатке. Мы всегда с ним тренировались, что на черной перчатке есть еда, он прилетает на перчатку, садится и кушает, — описала девушка.

Среди отличительных черт Софья Богатыренко назвала зелёную кожаную опутенку, которая осталась на здоровой лапке:

— Это кусочек кожи шириной 1,5 см, длиной 10–12, и её можно заметить и увидеть. Это хорошая отличительная черта. Ещё на фотографии видно размер птицы. Сокол небольшой, наверное, даже меньше голубя, но у него очень широкие крылья.