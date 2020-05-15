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В Новосибирске будут бороться с пылью при помощи нового специального раствора

В Новосибирске будут бороться с пылью при помощи нового специального раствора

На дорогах Новосибирска начнут тестирование нового раствора для пылеподавления.

Как уточнили в пресс-центре мэрии, средство испытают на запылённых участках дорог, где есть большое число заездных карманов. Пока тестирование не началось — к испытаниям приступят после получения необходимых документов.

Разработку представила местная компания «И.С. Лаборатория». Как говорится на сайте компании, она занимается производством технических жидкостей и смазочных материалов для автомобилей, а также бытовой химией.

— Наша новосибирская компания представила свою инновационную разработку — раствор для пылеподавления на дорогах. Средство успешно протестировано на предприятиях угольной отрасли в Кемеровской области. Я поручил провести испытание на локальных участках дорог Новосибирска, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

По словам генерального директора ГК «И.С. Лаборатория» Антонины Москалюк, в 2019 году средством обрабатывали стенки вагонов, чтобы в холодное время года уголь не примерзал к ним. В результате это сократило потери угля. После этого компания начала разрабатывать «летний» вариант смеси против пыли на дорогах.

— Мы готовы подтвердить экспертными заключениями, лабораторными экспертизами безопасность и экологичность нашего продукта, — передаёт пресс-центр мэрии слова Антонины Москалюк.

О проблеме пыли в городе мы рассказывали неоднократно и даже проводили эксперимент — проверяли уровень запылённости города на чистом белом пёсике (результат нас озадачил). В начале мая на претензии о пыли и уборке дорог в интервью НГС ответил вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.

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