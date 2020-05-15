— Наша новосибирская компания представила свою инновационную разработку — раствор для пылеподавления на дорогах. Средство успешно протестировано на предприятиях угольной отрасли в Кемеровской области. Я поручил провести испытание на локальных участках дорог Новосибирска, — сообщил мэр Анатолий Локоть.



По словам генерального директора ГК «И.С. Лаборатория» Антонины Москалюк, в 2019 году средством обрабатывали стенки вагонов, чтобы в холодное время года уголь не примерзал к ним. В результате это сократило потери угля. После этого компания начала разрабатывать «летний» вариант смеси против пыли на дорогах.



— Мы готовы подтвердить экспертными заключениями, лабораторными экспертизами безопасность и экологичность нашего продукта, — передаёт пресс-центр мэрии слова Антонины Москалюк.



О проблеме пыли в городе мы рассказывали неоднократно и даже проводили эксперимент — проверяли уровень запылённости города на чистом белом пёсике (результат нас озадачил). В начале мая на претензии о пыли и уборке дорог в интервью НГС ответил вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.