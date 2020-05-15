Новосибирцам предложили заказать бесплатный тест на ВИЧ — его привезут домой вместе с презервативами

Новосибирцам предложили заказать на дом бесплатные наборы для определения и профилактики ВИЧ — в него входит тест на ВИЧ и презервативы. Акция приурочена ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа.
Акцию проводит Центр СПИД Новосибирской области с некоммерческой организацией «Гуманитарный проект» с 15 по 22 мая.
— В течение недели жители Новосибирска могут заказать бесплатный набор для тестирования и профилактики ВИЧ с доставкой на дом. Заявку можно оставить по телефону оператора Центра СПИД
Когда тест будет доставлен, то с человеком свяжется консультант и объяснит, как им пользоваться, и ответит на все вопросы. В наборах будут только тесты, которые определяют ВИЧ по слюне.
— Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Почему люди с ВИЧ продолжают умирать, хотя это заболевание перестало быть смертельным? Потому что долго живут, не зная диагноза, а не леченная ВИЧ-инфекция приводит к СПИДу. Потому что не могут преодолеть сложности на пути к тестированию и лечению. Потому что боятся осуждения близких и общества. Чтобы люди с ВИЧ продолжали жить, необходимо, чтобы каждый человек знал свой статус, — объяснила Специалист отделения профилактики ВИЧ Городской инфекционной клинической
Тестирование проводится бесплатно и анонимно.
В середина февраля журналист НГС поговорила с новосибирцами, которые пришли к тест-мобилю сдать анализ и узнать свой статус, и выяснила, почему, по их мнению, ситуация с заболеванием приобрела масштаб эпидемии.
В США 11 марта был опубликован доклад о нарушениях прав человека в России — в него попал и рассказ о травле приёмной семьи из Искитима, которая взяла под опеку 6-летнего мальчика с ВИЧ.