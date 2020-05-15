Новосибирцам предложили заказать бесплатный тест на ВИЧ — его привезут домой вместе с презервативами

Новосибирцам предложили заказать на дом бесплатные наборы для определения и профилактики ВИЧ — в него входит тест на ВИЧ и презервативы. Акция приурочена ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа.

Акцию проводит Центр СПИД Новосибирской области с некоммерческой организацией «Гуманитарный проект» с 15 по 22 мая.