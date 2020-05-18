«Не знал усталости»: сибиряк ночами собирал самолёты и случайно встретился с братом после Победы

— Говорил: «Приходит ко мне поезд, вагонов 10 с коробками, и к утру нужно собрать 10 самолётов, чтобы они полетели». Была одна история, когда один пилот его ослушался и полетел на неподготовленном самолёте. В результате он упал, и деду пришлось выезжать. В кабине пилот сгорел — только пуговки гимнастерки на теле остались, — вспоминает Максим Дмитриев. — К ним привозили и фосфорные бомбы в стеклянных колбах. При реакции фосфор воспламенялся и не затухал, горел даже под водой. И была история, когда ящики принесли — предупредили всех, чтобы были аккуратны и не уронили их. Молодой солдат подошел, ящик взял и уронил в лужу, и загорелся. Пытались топить в луже, но он так и сгорел.

В приказе о награждении Иван Малахович был назван одним из лучших авиационных специалистов по обеспечению боевых вылетов.

— За время Отечественной войны своим трудом он обеспечил 334 самолетовылетов, из них на выполнение боевых заданий 160 самолётовылетов. Не было ни одного отказа матчасти по его вине. Бережно относится к сохранению материальной части и к содержанию её в полной боевой готовности. Имеет большой опыт по восстановлению неисправных самолетов в полевых условиях, поврежденных огнем ЗА и ИА противника. Материальную часть самолета Пе-2 с мотором ВК-105ПФ знает хорошо и эксплуатирует грамотно. Трудолюбив, в боевой обстановке вынослив, много вложил труда по обеспечению самолетовылетов. В своей работе не знает усталости. Дисциплинирован и исполнителен, предан Нашей Советской Родине, — говорится в приказе о награждении.