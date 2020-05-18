«Не знал усталости»: сибиряк ночами собирал самолёты и случайно встретился с братом после Победы

NGS.RU продолжает публиковать цикл материалов к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы ищем не парадные портретные снимки с фронта, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме». Там уже есть много интересных кадров. Сегодня мы расскажем о герое, который всю войну служил авиамехаником — благодаря ему пилоты не боялись отправляться в тыл врага.
Сообщение о войне застало в Свердловске
Иван Малахович Громов родился в многодетной семье в Белоруссии, в которой было шестеро детей.
— Трое старших до войны в 1932 году уехали в Улан-Удэ возводить с нуля стекольный завод, деда в 1939 году призвали в армию на Дальний Восток. Перед войной их часть перебрасывали на запад, и солдаты не знали, куда едут. Сообщение о войне застало его в Свердловске, затем их перебросили на Калининский фронт, — рассказала внучка героя Анна Дмитриева. — Но перед кровопролитными боями на этом направлении он перегонял неисправный самолет в Борисоглебск для ремонта на военном заводе, поэтому остался жив.
Иван Малахович всю войну работал авиамехаником в авиаразведке.
— Много про войну не рассказывал, делился, что в части у него был друг-художник, рисовал на память портреты своих товарищей. Рассказывал, что прилетает к нему самолёт просто в ноль убитый, с трудом садится, весь в огне, рваный, и он должен был его восстановить, — объясняет Анна Дмитриева.
Страшные эпизоды войны
Максим Дмитриев, муж внучки героя, часто общался с фронтовиком. Мужчине он рассказывал страшные эпизоды войны.
— Говорил: «Приходит ко мне поезд, вагонов 10 с коробками, и к утру нужно собрать 10 самолётов, чтобы они полетели». Была одна история, когда один пилот его ослушался и полетел на неподготовленном самолёте. В результате он упал, и деду пришлось выезжать. В кабине пилот сгорел — только пуговки гимнастерки на теле остались, — вспоминает Максим Дмитриев. — К ним привозили и фосфорные бомбы в стеклянных колбах. При реакции фосфор воспламенялся и не затухал, горел даже под водой. И была история, когда ящики принесли — предупредили всех, чтобы были аккуратны и не уронили их. Молодой солдат подошел, ящик взял и уронил в лужу, и загорелся. Пытались топить в луже, но он так и сгорел.
В приказе о награждении Иван Малахович был назван одним из лучших авиационных специалистов по обеспечению боевых вылетов.
— За время Отечественной войны своим трудом он обеспечил 334 самолетовылетов, из них на выполнение боевых заданий 160 самолётовылетов. Не было ни одного отказа матчасти по его вине. Бережно относится к сохранению материальной части и к содержанию её в полной боевой готовности. Имеет большой опыт по восстановлению неисправных самолетов в полевых условиях, поврежденных огнем ЗА и ИА противника. Материальную часть самолета Пе-2 с мотором ВК-105ПФ знает хорошо и эксплуатирует грамотно. Трудолюбив, в боевой обстановке вынослив, много вложил труда по обеспечению самолетовылетов. В своей работе не знает усталости. Дисциплинирован и исполнителен, предан Нашей Советской Родине, — говорится в приказе о награждении.
Всего у Ивана Громова четыре боевых награды: «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и «За боевые заслуги».
Встретился с братом после Победы
Все три брата из семьи Громовых во время войны были связаны с авиацией.
— Механик, штурман и старший на руководящей должности. Прадедушка Малах партизанил в Белоруссии, затем после войны освобождал вместе с Красной армией территорию от немцев, был в пехоте, награждён орденом Красной Звезды. Старшие братья Ерофей (майор) и Михаил (капитан) прошли всю войну. Мать с тремя младшими детьми в Белоруссии в оккупации под немцами была, тоже все остались живы. Интересный случай, что братья Иван и Ерофей встретились случайно уже после войны в городе Брно в Чехословакии, в июне 1945 года. Дед рассказывал, что ему приказали сесть в машину и повезли неизвестно куда. А оказалось, что на встречу с братом, — рассказала Анна Дмитриева.
После войны Иван Малахович вернулся в Улан-Удэ с нуля поднимать стекольный завод.
— Там он познакомились с бабушкой на заводе. Она работала в бухгалтерии и с семью классами дошла до зам. главного бухгалтера. Он был очень строгий дед, кремень. К детям точно, но внуки всегда в более вольготной ситуации. С возрастом стал намного помягче и застал даже правнуков. Дед всегда был красавцем, одевался модно, костюм всегда с галстуком, был очень аккуратный. Сам всегда все чинил, во время перестройки неоднократно «спасал» нашу обувь и другие вещи. После смерти бабушки почти потерял зрение, но жил один, старался сам справляться с бытом.
Иван Малахович умер на 92-м году жизни — 3 декабря 2007 года.
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