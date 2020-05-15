Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о том, что Новосибирской области умерли две женщины с этой инфекцией.
По данным оперштаба, одной было 68 лет, второй 71 год. Более подробной информации о том, какие ещё заболевания у них были, не сообщается.
Вчера в Новосибирске прошли похороны врача-рентгенолога, которая провела последние дни в госпитале для больных Covid-19.
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Родственники одной из погибших от коронавируса женщин уверены, что если бы её сразу госпитализировали, когда она обратилась за помощью, то её можно было бы спасти.
А близкие люди умершей от коронавируса 29-летней девушки нашли её в больнице с помощью полиции. Почитайте её историю.