Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о том, что Новосибирской области умерли две женщины с этой инфекцией.



По данным оперштаба, одной было 68 лет, второй 71 год. Более подробной информации о том, какие ещё заболевания у них были, не сообщается.

Вчера в Новосибирске прошли похороны врача-рентгенолога, которая провела последние дни в госпитале для больных Covid-19.

Что ещё почитать о коронавирусе

Чаще в Новосибирской области от коронавируса умирают мужчины. Эксперты объяснили почему.