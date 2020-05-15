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Срочно Ещё 2 женщины умерли от Covid-19 в Новосибирске

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Всего в регионе зарегистрировано 1447 случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе зарегистрировано 1447 случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о том, что Новосибирской области умерли две женщины с этой инфекцией.

По данным оперштаба, одной было 68 лет, второй 71 год. Более подробной информации о том, какие ещё заболевания у них были, не сообщается.

Вчера в Новосибирске прошли похороны врача-рентгенолога, которая провела последние дни в госпитале для больных Covid-19.

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Чаще в Новосибирской области от коронавируса умирают мужчины. Эксперты объяснили почему.

Родственники одной из погибших от коронавируса женщин уверены, что если бы её сразу госпитализировали, когда она обратилась за помощью, то её можно было бы спасти.

А близкие люди умершей от коронавируса 29-летней девушки нашли её в больнице с помощью полиции. Почитайте её историю.

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коронавирусКоронавирус в Новосибирскесмерть
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