Вечером 14 мая в Новосибирске в микрорайоне Затон в реке нашли тело мужчины.
— Сотрудники отдела полиции просят извлечь из Оби тело, которое находится между баржами. Помощь оказана. Неустановленный мужчина извлечён из воды. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — говорится в сообщении Муниципальной аварийно-спасательной службы.
В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили информацию о происшествии:
— На вид мужчине около 30–35 лет. В настоящее время Следственный комитет проводит доследственную проверку. Устанавливается личность потерпевшего, назначена судмедэкпертиза на установление причины смерти, — пояснили в ведомстве.
Несколько дней назад в Куйбышеве утонул 9-летний мальчик. Сейчас в его гибели также разбирается Следственный комитет.
Это уже второй случай гибели ребёнка на воде за последние дни. 10 мая в Тогучине также утонул 9-летний мальчик. Ребенок был в гостях у своего дедушки. В послеобеденное время мальчик вместе со своими друзьями решил прокатиться на велосипедах. Они приехали к водоему, зашли в воду по колено и стали бегать. В какой-то момент ребенок поскользнулся, упал в воду и стал тонуть.