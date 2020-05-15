Несколько дней назад в Куйбышеве утонул 9-летний мальчик. Сейчас в его гибели также разбирается Следственный комитет.

Это уже второй случай гибели ребёнка на воде за последние дни. 10 мая в Тогучине также утонул 9-летний мальчик. Ребенок был в гостях у своего дедушки. В послеобеденное время мальчик вместе со своими друзьями решил прокатиться на велосипедах. Они приехали к водоему, зашли в воду по колено и стали бегать. В какой-то момент ребенок поскользнулся, упал в воду и стал тонуть.

