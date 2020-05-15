Почти 1,5 тысячи: в Новосибирской области ещё 71 человек заболел коронавирусом

В Новосибирской области коронавирусом заболел ещё 71 житель региона — новые данные сегодня озвучил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время заседания координационного штаба при губернаторе.
— За всё время наблюдения пациентов с COVID-19 было выявлено 1447 человек. За последние сутки 71 лабораторно подтвержденный случай. За последние сутки впервые выписано большое количество выздоровевших — 72 пациента с отрицательным результатом анализов. В регионе 16 летальных исходов, — рассказал Хальзов. — Коэффициент распространённости, с учётом того, что эти восемь дней мы идём стабильно — он 0,93, коэффициент тестирования — 88,9%. По коечного фонду — занято сегодня 52,7 % коек.
Сегодня, 15 мая, последний день рабочей недели. В Новосибирске всё ещё действует режим самоизоляции, а количество заболевших продолжает расти. Такая динамика совсем не пугает новосибирцев, и они с радостью отдыхают на пляжах и в парках.
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Вчера НГС рассказывал, что в Новосибирске скончалась врач-рентгенолог Новосибирской областной больницы Неля Николаевна Щеглова. Последние дни она провела в инфекционном госпитале, но в сводку оперштаба по погибшим от коронавируса не попала.
В четверг, 14 мая, стало известно, что новосибирский научный центр «Вектор» рассчитывает зарегистрировать готовую вакцину от коронавируса уже в сентябре этого года.