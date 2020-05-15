Почти 1,5 тысячи: в Новосибирской области ещё 71 человек заболел коронавирусом

Сегодня, 15 мая, последний день рабочей недели. В Новосибирске всё ещё действует режим самоизоляции, а количество заболевших продолжает расти. Такая динамика совсем не пугает новосибирцев, и они с радостью отдыхают на пляжах и в парках.



Мы рассказываем о самом интересном, что происходит в городе в нашей онлайн-трансляции.

Вчера НГС рассказывал, что в Новосибирске скончалась врач-рентгенолог Новосибирской областной больницы Неля Николаевна Щеглова. Последние дни она провела в инфекционном госпитале, но в сводку оперштаба по погибшим от коронавируса не попала.



В четверг, 14 мая, стало известно, что новосибирский научный центр «Вектор» рассчитывает зарегистрировать готовую вакцину от коронавируса уже в сентябре этого года.

