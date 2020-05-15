В четверг вечером, 14 мая, у жителей Дзержинского района Новосибирска отключили электричество. Света нет на улицах Юрия Смирнова, Новороссийской, Липецкой, Караваева, Доватора и Ярослава Гашека.
— Свет выключили примерно в 17 часов. Я звонил в единую-диспетчерскую службу, там меня направили в «Новосибирские городские электросети». Дежурный сказал, что упало дерево, повреждены провода, пытаемся устранить. Никаких сроков, когда в дома вернётся электричество мне не назвали. Уже час ночи, мы до сих пор без света, — сообщил читатель НГС.
Мужчина рассказал, что свет вечером включили примерно на 5 минут, затем снова отключили.
— Отключены дома на улице Юрия Смирнова, я сейчас вышел посмотреть, где ещё нет света и вижу, что соседние улицы тоже без электричества: света нет ни в домах, ни на улице, фонари не горят.
Информация о том, когда появится электричество в Дзержинском районе на портале «Мой Новосибирск» периодически меняется. По последним данным, электричество должны вернуть в 06:00 15 мая.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923—157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!