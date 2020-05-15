Мужчина рассказал, что свет вечером включили примерно на 5 минут, затем снова отключили.

— Отключены дома на улице Юрия Смирнова, я сейчас вышел посмотреть, где ещё нет света и вижу, что соседние улицы тоже без электричества: света нет ни в домах, ни на улице, фонари не горят.

Информация о том, когда появится электричество в Дзержинском районе на портале «Мой Новосибирск» периодически меняется. По последним данным, электричество должны вернуть в 06:00 15 мая.

