Не все на выход! Где в России снимают коронавирусные запреты

С конца марта, когда в России ввели первые ограничения по коронавирусу, страна погрузилась в оцепенение. Торговые центры, рестораны, кинотеатры, парки и даже детские площадки остались в режиме ожидания снятия запретов. 11 мая президент отменил нерабочие дни и предложил губернаторам самим двигать рамки дозволенного в городах — в зависимости от эпидемиологической обстановки. И кое-где этим уже воспользовались.



Сегодня зовем вас в виртуальную экскурсию по городам Сети городских порталов: смотрите, где уже можно гулять по городу без пропуска и кому разрешили приодеться к лету.

