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Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребенка

Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребенка

В Новосибирской области за сутки выявили 76 новых заболевших коронавирусом COVID-19. Общее число по области достигло 1376 человек. Такую информацию сообщил оперативный штаб по коронавирусу НСО.

Что произошло в городе за сутки?

НГС ведет онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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