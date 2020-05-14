В Новосибирской области за сутки выявили 76 новых заболевших коронавирусом COVID-19. Общее число по области достигло 1376 человек. Такую информацию сообщил оперативный штаб по коронавирусу НСО.
Что произошло в городе за сутки?
- Новый самолет с россиянами прилетит из Таиланда в Новосибирск 18 мая. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в телеграм-канале «Госуслуги: Бангкок — РФ».
- Журналист Анна Поваго, работающая в издании «Коммерсантъ» в Москве, заболела коронавирусом, о чем получила подтверждение 9 мая. Она рассказала свою историю возможного заражения, описала все важные моменты: общение с врачом, побочные эффекты назначенных лекарств. Наши коллеги из 76.RU опубликовали ее рассказ. Прочитайте (особенно если до сих пор не относились к коронавирусу серьезно).
- Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, к чему стоит готовиться населению и здравоохранению, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад.
- В Новосибирске создано уже два инфекционных госпиталя для пациентов с коронавирусом на базе городских клинических больниц. Постепенно все новые и новые больницы начинают принимать новосибирцев с подозрением на инфекцию и с подтвержденным диагнозом. Мы нанесли все такие медучреждения на карту.
- Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал на 15 тысяч рублей жительницу Новосибирска за нарушение постановления об изоляции.
- Как подать заявление на выплату 10 тысяч рублей? Публикуем инструкцию в картинках.
- Корреспонденты НГС прогулялись по Центральному пляжу Академгородка и поговорили с отдыхающими об их отношении к пляжным знакомствам, а также узнали, как они защищают себя от коронавируса во время активного отдыха. Подробности — в репортаже Алёны Истоминой.
- В Новосибирске скончалась врач-рентгенолог Новосибирской областной больницы Неля Николаевна Щеглова — в этот четверг, 14 мая, прошли ее похороны.
- Сибирячка Юлия Дрокова очень переживает за то, надежно ли защищены врачи. Она изучила, сколько денег потратили на средства защиты для медиков в Новосибирске, и спрашивает, дошли ли они врачам.
- В четверг стало известно, что новосибирский научный центр «Вектор» рассчитывает зарегистрировать готовую вакцину от коронавируса уже в сентябре этого года.
- Росавиация составила план по выходу из режима ограничений. Документ, в котором прописаны три этапа освобождения от коронавирусных мер, разослан авиапредприятиям, до 18 мая они должны высказать по нему оценку.
- Рост числа заболеваний коронавирусом в России удалось остановить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
НГС ведет онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.