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Журналист НГС проник в подпольный бар во время пандемии — как это было (онлайн-хроника)

Следим за последними новостями о коронавирусе в Новосибирске в режиме онлайн

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Многие крупные сети включили в свою рекламу предупреждения о мерах безопасности&nbsp;

Многие крупные сети включили в свою рекламу предупреждения о мерах безопасности 

Сегодня, 15 мая последний день рабочей недели. В Новосибирске всё ещё действует режим самоизоляции, а количество заболевших продолжает расти. Такая динамика совсем не пугает новосибирцев, и они с радостью отдыхают на пляжах и в парках.

А мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в городе в нашей онлайн-хронике. Сколько случаев подтвердится сегодня? Появятся ли новые нарушители режима и штрафы? Стоит ли ждать радикальных решений от правительства? Мы будем оперативно освещать все события в городе. Оставайтесь дома и оставайтесь с нами.

Мы не сможем рассказывать о самых важных и интересных событиях в Новосибирске без вашей помощи. Если вы заметили что-то интересное, возмутительное или важное, присылайте нам в редакцию. Ждем ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157-00-00.

Маша Вьюн

С конца марта, когда в России ввели первые ограничения по коронавирусу, страна погрузилась в оцепенение. Торговые центры, рестораны, кинотеатры, парки и даже детские площадки остались в режиме ожидания снятия запретов. 11 мая президент отменил нерабочие дни и предложил губернаторам самим двигать рамки дозволенного в городах — в зависимости от эпидемиологической обстановки. И кое-где этим уже воспользовались.

Сегодня зовем вас в виртуальную экскурсию по городам Сети городских порталов: смотрите, где уже можно гулять по городу без пропуска и кому разрешили приодеться к лету.

Маша Вьюн

Как вы знаете, сейчас кафе и бары работают только на вынос. Но нашему журналисту удалось проникнуть в одно подпольное заведение, которое работает по-старинке. Как это было — читайте здесь.

Маша Вьюн
Город постепенно просыпается&nbsp;

Город постепенно просыпается 

Маша Вьюн
Такая очередь собралась вчера перед отделом УФМС Октябрьского района на Никитина, 70.&nbsp;<br><br>— Нетрудно догадаться, что после открытия весь народ набился в тамбур, ни о какой дистанции речи быть не может,&nbsp;— пишет наш читатель&nbsp;

Такая очередь собралась вчера перед отделом УФМС Октябрьского района на Никитина, 70. 

— Нетрудно догадаться, что после открытия весь народ набился в тамбур, ни о какой дистанции речи быть не может, — пишет наш читатель 

Маша Вьюн

Напомним, что важного случилось в городе и стране вчера:

Маша Вьюн

Давайте начнем утро пятницы с приятного и полезного. Сегодня, в 11 утра в нашем Instagram пройдет онлайн-зарядка с мастером спорта международного класса Евгением Муромовым. Подключайтесь и пробуйте спорт с нами!

Эфир пройдет в 11 часов&nbsp;

Эфир пройдет в 11 часов 

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Коронавирус в Новосибирске
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