Журналист НГС проник в подпольный бар во время пандемии — как это было (онлайн-хроника)

С конца марта, когда в России ввели первые ограничения по коронавирусу, страна погрузилась в оцепенение. Торговые центры, рестораны, кинотеатры, парки и даже детские площадки остались в режиме ожидания снятия запретов. 11 мая президент отменил нерабочие дни и предложил губернаторам самим двигать рамки дозволенного в городах — в зависимости от эпидемиологической обстановки. И кое-где этим уже воспользовались.
Сегодня зовем вас в виртуальную экскурсию по городам Сети городских порталов: смотрите, где уже можно гулять по городу без пропуска и кому разрешили приодеться к лету.
Как вы знаете, сейчас кафе и бары работают только на вынос. Но нашему журналисту удалось проникнуть в одно подпольное заведение, которое работает по-старинке. Как это было — читайте здесь.
Напомним, что важного случилось в городе и стране вчера:
- Новый самолет с россиянами прилетит из Таиланда в Новосибирск 18 мая. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в телеграм-канале «Госуслуги: Бангкок — РФ».
- В Новосибирске создано уже два инфекционных госпиталя для пациентов с коронавирусом на базе городских клинических больниц. Постепенно все новые и новые больницы начинают принимать новосибирцев с подозрением на инфекцию и с подтвержденным диагнозом. Мы нанесли все такие медучреждения на карту.
- В Новосибирске скончалась врач-рентгенолог Новосибирской областной больницы Неля Николаевна Щеглова — в этот четверг, 14 мая, прошли ее похороны.
- В четверг стало известно, что новосибирский научный центр «Вектор» рассчитывает зарегистрировать готовую вакцину от коронавируса уже в сентябре этого года.
- Росавиация составила план по выходу из режима ограничений. Документ, в котором прописаны три этапа освобождения от коронавирусных мер, разослан авиапредприятиям, до 18 мая они должны высказать по нему оценку.