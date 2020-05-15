Журналист НГС проник в подпольный бар во время пандемии — как это было (онлайн-хроника)

Сегодня, 15 мая последний день рабочей недели. В Новосибирске всё ещё действует режим самоизоляции, а количество заболевших продолжает расти. Такая динамика совсем не пугает новосибирцев, и они с радостью отдыхают на пляжах и в парках.

А мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в городе в нашей онлайн-хронике. Сколько случаев подтвердится сегодня? Появятся ли новые нарушители режима и штрафы? Стоит ли ждать радикальных решений от правительства? Мы будем оперативно освещать все события в городе. Оставайтесь дома и оставайтесь с нами.



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