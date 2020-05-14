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Затопило дворы и детскую площадку

Затопило дворы и детскую площадку

В четверг, 14 мая, на улице Кошурникова в Новосибирске произошел потоп — там прорвало трубу и затопило дворы.

Как сообщают подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск», потоп коснулся двух домов ЖК «Пифагор» и детской площадки дома № 22/6.

— Прорвало трубу на улице Кошурникова, был серьёзный потоп, вода была до уровня дверей автомобилей. В настоящее время течь устранили. Остались только последствия: размыло грунт, ямы метровой глубины в земле, — описала ситуацию подписчица сообщества.

Сейчас, по словам жителей соседних домов, последствий потопа уже почти не заметно.

— Я проходила мимо дома 22/6, уже нет никакой воды, всё сухо — рассказала корреспонденту НГС читательница Анна.

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить все причины произошедшего.

Днём 8 апреля в доме на Народной, 9 в ЖК «Просвещение» затопило несколько этажей — жителям пришлось самостоятельно вычерпывать воду из подъезда, чтобы она не попала в квартиры.

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