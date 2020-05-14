В четверг, 14 мая, на улице Кошурникова в Новосибирске произошел потоп — там прорвало трубу и затопило дворы.



Как сообщают подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск», потоп коснулся двух домов ЖК «Пифагор» и детской площадки дома № 22/6.

— Прорвало трубу на улице Кошурникова, был серьёзный потоп, вода была до уровня дверей автомобилей. В настоящее время течь устранили. Остались только последствия: размыло грунт, ямы метровой глубины в земле, — описала ситуацию подписчица сообщества.

Сейчас, по словам жителей соседних домов, последствий потопа уже почти не заметно.