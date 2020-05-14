14 мая четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 73.58
eur 79.78
Тема дня Скончалась врач-рентгенолог областной больницы

Все новости

Все новости
С подозрением на коронавирус остаются 259 тысяч россиян

С подозрением на коронавирус остаются 259 тысяч россиян

Рост числа заболеваний коронавирусом в России удалось остановить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок которой у себя в инстаграме выложил телеведущий Павел Зарубин. По ее словам, темп роста числа заразившихся COVID-19 в стране незначителен уже на протяжении 11 дней.

— Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный.

По последним данным федерального оперштаба, в стране 252 245 заболеваний коронавирусом, за последние сутки к ним прибавились 9974 человека. Впервые за полторы недели цифра опустилась ниже отметки в 10 тысяч. Скончались за сутки 93 человека (всего 2305), выздоровели 5527 человек (всего 53 530). С подозрением на новый вирус остаются 259 тысяч человек.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемияРоспотребнадзор
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (69)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!