Росавиация составила план по выходу из режима ограничений. Документ, в котором прописаны три этапа освобождения от коронавирусных мер, разослан авиапредприятиям, до 18 мая они должны высказать по нему оценку.
Как пишет «Русская служба BBC», на первом этапе запрещается пускать на борт самолетов пассажиров с температурой 37,5 градуса и выше. Мерить температуру будут прямо при входе на борт. Верхнюю одежду придется снять и упаковать в пластиковый пакет.
На протяжении всего полета пассажиры будут сидеть в масках и перчатках с дистанцией в одно кресло.
— При расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке, — отмечается в документе.
Если полет более трех часов, средства защиты придется заменить: использованные маски убрать в герметичный контейнер, который потом утилизируют. Пассажирам также могут ограничить перемещения по салону (только до туалета и обратно) и вызов бортпроводника.
На втором этапе также не будут пускать пассажиров с температурой, масочно-перчаточный режим соблюдается. На третьем — мерить температуру перед входом в самолет уже не будут.